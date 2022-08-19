Bakan Kirişci, dalından badem topladı - Son Dakika
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Bakan Kirişci, dalından badem topladı

19.08.2022 21:28

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Menemen ilçesindeki meyve bahçesinde dalından badem topladı.

Bakan Kirişci, dalından badem topladı

Binali Yıldırım ve Bakan Kirişci'den Aliağa'da cami açılışı

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Menemen ilçesindeki meyve bahçesinde dalından badem topladı.

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir programı çerçevesinde Aliağa'da Şimşek Ailesi'nin yaptırdığı Hacı Tahir Şimşek Camiinin açılışına katıldı. Bakan Kirişci, caminin hayırlı olmasını dileyerek Şimşek Ailesi'ne teşekkür etti. Binali Yıldırım ise "Rabbim hayrınızı kabul etsin. İnsanoğlu odur ki bu dünyada bıraka bir eser, eserinin olmadığı yerde yeller eser. İnsan ölümünden sonra amel defterinin açık kaldığı üç tane alan var. Eser bırakmak, ilim tahsil etmek ve hayırlı evlatlar yetiştirmek. Rabbim hayrınızı kabul etsin" dedi. Cami açılışına AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekilleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar,

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kirişci, cami açılışının ardından Menemen ilçesi İğnedere köyündeki meyve bahçesinde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle sohbet eden Bakan Kirişci, badem ağacından badem topladı. Bakan Kirişci daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bakan Kirişci'nin son durağı ise Menemen Belediye Başkanlığı oldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Kirişci, dalından badem topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci, dalından badem topladı - Son Dakika
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