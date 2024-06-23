Tatilciler gitti, çöpleri kaldı Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı - Son Dakika
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Yerel

Tatilciler gitti, çöpleri kaldı Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

Muğla'nın gözde turizm ilçelerinden olan Bodrum'a bayram tatili için gelen yerli turist, geride 7 bin 800 ton çöp bıraktı. 9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turist geride 7 bin 800 ton çöp bıraktı.

23.06.2024 17:43
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Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı

MUĞLA - Muğla'nın gözde turizm ilçelerinden olan Bodrum'a bayram tatili için gelen yerli turist, geride 7 bin 800 ton çöp bıraktı.

9 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçiren yerli turist geride 7 bin 800 ton çöp bıraktı. Arefe günü Bodrum'a 250 bin araç girişi olurken, ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. 9 gün boyunca bayram tatilini doya doya yaşayan yerli turist Bodrum'dan ayrıldı. Bayram tatilinin son gününde sahiller çöplerle doldu. Çöpleri sahillere atan vatandaşlar ise 'pes' dedirtti. Özellikle Gümbet Plajı'nda, sahil şeridinin belli bir bölümünde plastik şişeler ve içki şişeleri başta olmak üzere torbalar dolusu çöpler dikkatlerden kaçmadı. Çöpleri toplamak için Bodrum Belediyesi seferber oldu. Ekipler bayram tatili süresince ilçede 340 personel ve 169 araçla temizlik çalışmaları yaptı.

Bayram öncesinde günde ortalama 150 ton bahçe atığı toplayan ekipler, bayram tatili süresince yüzde 33 artışla günde 200 ton bahçe atığı topladı. Kurban Bayramı'nın birinci ve dördüncü günleri arasında toplam 800 ton bahçe atığı toplandı. Ekipler bayram öncesi günde ortalama 690 ton evsel atık toplarken, bayram tatili süresince yüzde 40 artışla 975 ton evsel atık topladı. Bayramın birinci ve dördüncü günleri arasında toplam 3 bin 900 ton evsel atık toplandı. 9 günlük bayram tatili süresince ise yaklaşık 7 bin 800 ton çöp toplandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatilciler gitti, çöpleri kaldı Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilciler gitti, çöpleri kaldı Bodrum'da 9 günde 7 bin 800 ton çöp çıktı - Son Dakika
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