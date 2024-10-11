Tavşanlı'da Esnaftan Kadına Şiddete Hayır Duyurusu - Son Dakika
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Tavşanlı'da Esnaftan Kadına Şiddete Hayır Duyurusu

Tavşanlı\'da Esnaftan Kadına Şiddete Hayır Duyurusu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, iş yerinin camına astığı yazı ile kadınlara yönelik şiddete dikkat çekti. Nuray Üstünel, kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı ve erkek esnaf Bülent Doğan'ın destek yazısından dolayı teşekkür etti. Doğan, vatandaşların bilinçlenmesi için sosyal medya projelerine katıldıklarını söyleyerek, kadınların iş yerlerinde her zaman destek göreceklerini ifade etti.

11.10.2024 13:54
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, iş yerinin camına astığı yazı ile kadınların yanında olduğunu belirtti.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin camındaki yazı, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekiyor. Esnaf Nuray Üstünel, kadına şiddet konusunda ülke gündeminde çıkan haberlerden etkilendiklerini ve 16 yaşındaki kızının da kadına şiddet konusunda etkilendiğini, bunun kendisine de yansıdığını dile getirerek bu tür olaylar karşısında farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Nuray Üstünel, erkek bir esnafın camına yazmış olduğu, "Tedirgin oluyorsan dükkana gir kardeşim. Hiçbir şey senden önemli değil! Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine hayır!" yazısından dolayı teşekkür etti.

Yazıyı camına asan Bülent Doğan ise konu ile ilgili şunları söyledi:

"Kadınlara şiddet konusunda, kadın cinayetleri konusunda vatandaşların daha bilinçli olması konusunda biz de sosyal medyada gördüğümüz bir uygulamaya katılmak istedik. İşyerimizin camında artık biz de insanların her an manevi destek alabileceği veya kadına şiddet konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini anlatmak için bu uygulamaya biz de katıldık. İş yerimizde, caddemizde, sokağımızda çok duyarlı arkadaşlarımız var, duyarlı esnafımız var. Herhangi bir şiddet anında lütfen esnaflardan yardım istesinler veya herhangi bir işyerine sığınsınlar. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Kadın Destek Uygulaması'nı da (KADES) çok seviyoruz, beğeniyoruz. Tüm kadınlar aslında bu uygulamayı yüklesin, elinin altında hazır bulunsun. Her insan değerlidir. Kadınlar, annelerimiz, tüm bayanlar da bizim için değerlidir." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Esnaftan Kadına Şiddete Hayır Duyurusu - Son Dakika

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