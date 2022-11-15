Teröristin saklandığı binada oturan vatandaş: "Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün" - Son Dakika
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Teröristin saklandığı binada oturan vatandaş: "Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün"

15.11.2022 18:44

Teröristin saklandığı binada oturan vatandaş: "Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün" Taksim'de hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Esenler'de konakladığı tekstil atölyesi görüntülenirken, aynı binada 16 yıldır yaşayan Barış Özen, "Burası...

Teröristin saklandığı binada oturan vatandaş: "Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün"

İSTANBUL - Taksim'de hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Esenler'de konakladığı tekstil atölyesi görüntülenirken, aynı binada 16 yıldır yaşayan Barış Özen, "Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu İstiklal Caddesi'ne bombalı paket bıraktıktan sonra kaçmaya çalışan yabancı uyruklu teröristin Esenler'de bir tekstil atölyesine geldiği öğrenilmişti. Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda teröristin 4 ay bu tekstil atölyesinde konakladığı belirlendi. Yaşam alanı olarak kullanılan tekstil atölyesinin içi görüntülenirken, aynı bina da 16 yıldır yaşayan Barış Özen, "Kadının burada oturması bizi çok korkuttu, gerçekten biz burada oturduğunu öğrenince çok korktuk. Ben Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm o kadını gece saat 22.30 sıralarında. Bombadan kaçarkenki kıyafetlerini gördüyseniz o kıyafetler vardı üzerinde. Biz hiç şüphelenmedik, çünkü burada bir sürü tekstil var ve çalışan işçiler var, onlar gibiydi bir değişiklik yoktu. Türkiye'nin başı sağ olsun gerçekten. 16 yıldır burada yaşıyorum, ben eskiden burası çok daha iyiydi mahalle arasındaki tekstil atölyeleri çok berbat duruma getirdi bizi. Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge her türlü insana rastlamak mümkün burada" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Teröristin saklandığı binada oturan vatandaş: 'Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün' - Son Dakika

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