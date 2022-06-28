Tff Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu: "Türk Futbolunda 4 Büyük Kulüp Gerçekten Adalet İstiyor Mu?"

ESRA NUR PERVAN

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu "Türk futbolunda 4 büyük kulüp gerçekten adalet istiyor mu? Adalet istiyorlarsa onların önünde durabilecek bir güç var mı? Türk futbolunun yüzde 78'ini temsil eden 4 büyük kulüp bir masada bir adalet metni yazıp uzlaşabilirler" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, "Futbol Federasyonu'ndaki mahkemeler var olan, bilindik bizim sivil hayattaki mahkemeler gibidir. Eğer karakolda ilgili komiser, polis doğru tutanak tutmazsa savcı doğru mütalaa yazamaz, mahkeme doğru yargılama yapamaz. Futbol Federasyonu'nun en önemli sorunlarından biri Temsilciler Kurulu'dur. Temsilciler Kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutmadığı için mahkemeler doğru yargılama yapamıyor" dedi.

"GERÇEKTEN ADALET İSTİYORLAR MI"

Türk Futbolunda İstanbul kanadının hakimiyet kurma çabasının uzun yıllar başarılı olduğunu savunan Hacıkerimoğlu şunları söyledi:

"Kulüpler camialar kendi başarılarıyla besleniyorlar. Taraftarlarını başarıyla ellerinde tutabiliyorlar. Dolayısıyla bu Türk futbolunda özellikle İstanbul kanadının futbolda hakimiyet kurma konusundaki çok uzun yıllardır çabası, gayreti zaten her zaman sonuç da vermiştir. Trabzonspor'un çok uzun yıllar şampiyon olamayışının sebeplerini her biriniz benden daha iyi biliyorsunuz bu işi takip eden arkadaşlar olarak. Ben bir kere Kulüpler Birliği toplantısına katıldım. Futbol Federasyonu'nda görevde olduğum süre içerisinde federasyonda yönetim kurulu toplantıları dışında federasyonun hiçbir kurullarını seminerlerine, Kulüpler Birliği'ne, hiçbir toplantıya katılmadım. Sadece işime odaklandım. Bir kez Kulüpler Birliği toplantısına katıldım özellikle duygularımı söylemek için. Orada duygularımı söylediğim için burada da söylüyorum. 'Türk futbolunda 4 büyük kulüp gerçekten adalet istiyor mu?' diye 4 büyük kulüp başkanına orada söyledim. Burada tekrar söylüyorum. Gerçekten adalet istiyorlar mı? Yoksa Anadolu'daki Kayseri'yle Sivas'la Erzurum'la Anadolu'daki herhangi bir takımla maç etmeye korkuyorlar mı? Neyin önlemini alıyorlar sürekli, neyin kavgasını veriyorlar sürekli? Adalet istiyorlarsa onların önünde durabilecek bir güç var mı? Türk futbolunun yüzde 78'ini temsil eden 4 büyük kulüp bir masada bir adalet metni yazıp uzlaşabilirler. Ben bundan eminim. Siz de emin olun. Türk futbolunun adalet sorunu var. Herkes kendine çekmek istediği bir güç var Futbol Federasyonu'nda. Bunun üzerinde kavga var."

"TEMSİLCİLER KURULU HİÇBİR MAÇTA DOĞRU TUTANAK TUTAMIYOR"

Hacıkerimoğlu Futbol Federasyonu'nun en önemli sorundan birisinin Temsilciler Kurulu'nun maçlarda doğru tutanak tutmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Futbol Federasyonu'ndaki mahkemeler var olan, bilindik bizim sivil hayattaki mahkemeler gibidir. Eğer karakolda ilgili komiser, polis doğru tutanak tutmazsa savcı doğru mütalaa yazamaz, mahkeme doğru yargılama yapamaz. Futbol Federasyonu'nun en önemli sorunlarından biri Temsilciler Kurulu'dur. Temsilciler Kurulu hiçbir maçta doğru tutanak tutmadığı için mahkemeler doğru yargılama yapamıyor. Ben disiplin ve tahkimin yargılamalarında onların şahıslarıyla alakalı yapılan eleştirilere katılmıyorum. Temelinde onların önüne koyduğun bir evrak üzerinden yargılama yapıyorlar. Bu yargılamayı adam farklı yapamıyor istese de. Aynısı bizim Trabzonspor-Alanyaspor maçında olmuştur. Ne zaman ki ben bu konuya müdahil oldum, kendim bir savunma yazdım verdim. Bunun üzerine temsilcilerden yeniden ek tutanak, yayıncı kuruluş kayıtlarını istediler. Benim söylediğim doğru çıkınca temsilcileri görevden aldılar. Yargılamayı da tamamen bu konuyu kapatma yoluna giderek yaptılar. Dolayısıyla futbolda adalet istiyorsak Temsilciler Kurulu'nun çalışma düzenine, nasıl tutanak tutacağına ve tuttuğu tutanağın adil olup olmadığını denetleyen bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bunu ben önerdim Futbol Federasyonu'na."