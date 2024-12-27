Tip Bilecik İl Örgütü'nden Asgari Ücret Protestosu

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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bilecik İl Örgütü, 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti protesto etti.

TİP Bilecik İl Örgütü, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücrete tepki gösterdi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen TİP'liler, adil bir ücret belirlenmesi çağrısında bulundu.

TİP adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Saray rejiminin milyonların hayatını doğrudan ilgilendiren kararları halktan kaçırdığına pek çok kez tanık olduk. Seçimleri bir gece yarısı çaldılar, kayyum ve rektör atamalarını gece yarısı yaptılar. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı çıktılar. Son olarak dün gece tanık olduğumuz müsamere, emekçilere karşı saldırının ağırlaşacağının ilanı oldu. Görevi saray ve patron bekçiliği olan Çalışma Bakanı'na yeni yılın asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak ilan ettirdiler. Yıllık enflasyonun bile yüzde 45 civarında olacağı öngörülürken, asgari ücrete yalnızca yüzde 30 oranında zam yapıldı. Enflasyon oranının altında kalan bu artışı ise utanmadan 'Hayırlı olsun' sözleriyle duyurdular. Sarayın bir dakikalık harcamasına denk düşen asgari ücret o kadar 'hayırlıysa' o paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşasın!

'AKP- MHP iktidarı ile kıt kanaat geçinen emekçiler arasına kalın bir çizgi çekiyor'

Bizim için tablo nettir: İlan ettikleri yeni ücret, patronların emir ve çıkarlarına tabi olan AKP-MHP iktidarı ile kıt kanaat geçinen emekçiler arasına kalın bir çizgi çekiyor. Çizginin bir tarafında vergi aflarıyla, teşviklerle, yasa tanımazlıklarına gösterilen toleransla sırtı sıvazlanan patronlar ve onların bekçiliğini yapan saray rejimi yer alıyor. Çizginin diğer tarafında ise ülkemizin tüm zenginliği yaratan, onurlu ve insanca yaşamak için canını dişine takarak çalışan on milyonlarca emekçi var. Bırakın bir aileyi, bir bekar çalışanın bile yaşama maliyeti aylık 26 bin liraya yükselmişken, 22 bin 104 lira kime yetecek?

Bu ücretle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da kirada oturmak, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, çocuklarımızın eğitim harcamalarını üstlenmek veya ayda 1 kez olsun dışarıda vakit geçirmek mümkün mü? İlan ettiği yeni asgari ücretle AKP bu ülkede alın teriyle geçinen milyonlarca emekçiyi mücadeleye davet etmiştir. Bu asgari ücrete, asgari ücretin çok altında kalan emekli aylığına, yoksulluğa, sefalete mahkum edilen emekçiler olarak bu saldırıya hak ettiği cevabı vermeliyiz. Biz davete icabet ederek sokak sokak mücadeleyi yükselteceğiz. İşçi sınıfının birliğinden gelen güçle hakkımız olanı alacağız. Halkımızın onuruyla daha fazla oynamanıza izin vermeyeceğiz. Ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Hep birlikte kazanacağız."