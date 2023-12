TİP Üyeleri, Can Atalay\'ın Serbest Bırakılmamasını Protesto Etti

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, ikinci kez "hak ihlali" kararı verilmesine karşın Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılmamasını protesto için İzmir'de yürüdü. TİP adına açıklama yapan avukat Mevluda Sena Yazıbağlı Selanik, "Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken AYM'nin bu kararını uygulamak ve milletvekilimiz Can Atalay'ı tahliye etmek iken, mahkeme bir kez daha AYM kararını, hukuku tanımadığını söylemiş durumdadır. Mahkemenin bu tutumu aleni bir suçtur ve bu heyetin üyeleri bir an önce HSK tarafından görevden alınmalıdır. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü artık daha fazla gasp edilmemelidir" dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez 'hak ihlali' kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki dosyayı yeniden Yargıtay'a gönderdi. Türkiye İşçi Partisi de İzmir Alsancak'ta bugün sokağa çıktı. Alsancak Gar önünde toplanan TİP üyeleri Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüdü. Sık sık "Anayasa kararı uygulansın", " sloganlarının atıldığı eylemde, "Can Atalay'a özgürlük" pankartı açıldı.

TİP adına basın açıklamasını Avukat Mevluda Sena Yazıbağlı Selanik okudu. Selanik, şunları söyledi:

"Bugün Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın esaretinin 288. günü. Anayasa Mahkemesi, 21 Aralık'ta Can Atalay'ın başvurusu hakkında 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı' ile 'Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı'nın ihlal edildiğine ve tahliyesine hükmetti ve bu hükmün gerekçeli kararını dün kararı uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iletti.

"SARAY'DAN GELEN TALİMATIN YAZILDIĞI METİN..."

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün basitçe Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın hükmü içeren bu kararı görüştü ve topu daha önce yaptığı gibi Yargıtay'a atan bir karar verdi. Karar diyoruz fakat on saat boyunca toplanıp yarısı boşluk olan 2,5 sayfadan oluşan bu metnin Anayasa ve hukuka uygun bir karar olmadığını görüyoruz, Bunun Saray'dan gelen talimatın yazıldığı bir metin olduğunu biliyoruz.

Üzerinde cüppe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerden oluşan bu heyetin talimatla hareket ettiğini ve açık şekilde Anayasa Mahkemesi kararını tanımadığını söylediği bir metnin kabul edilmesi mümkün olmayan büyük bir sorumsuzluk olduğunu buradan bir kez daha söylüyoruz.

Anayasa'nın 153. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken AYM'nin bu kararını uygulamak ve milletvekilimiz Can Atalay'ı tahliye etmek iken, mahkeme bir kez daha AYM kararını, hukuku tanımadığını söylemiş durumdadır.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARI UYGULANMALIDIR"

AYM kararını uygulamayan, talimatla hareket eden mahkeme heyetinin bu tutumu karşısında onları ve yazdıkları talimatı tanımıyoruz. İşlerini yasalara uygun ve ciddiyetle yapması gereken bu mahkemenin uygulama zorunluluğu bulunan AYM kararı karşısındaki bu tutumu aleni bir suçtur ve bu heyetin üyeleri bir an önce HSK tarafından görevden alınmalıdır. Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü artık daha fazla gasp edilmemelidir. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalıdır, Can Atalay serbest bırakılmalıdır."

TİP üyeleri basın açıklamasının ardından kısa süreliğine oturma eylemi yaptı.