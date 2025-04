Trabzon'da Adalet Yürüyüşü'nde İmza Standına Saldırı Kınandı, Mücadeleye Devam Mesajları Verildi

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'ye imza standında yapılan saldırının herkesin özgürlüğüne, geleceğine ve namusuna yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla başlayan Adalet Yürüyüşleri devam ediyor. Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan ve Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde son bulan Adalet Yürüyüşü sorası CHP standına bugün yapılan saldırıyı kınayan açıklamalar yapıldı.

İl başkanı Bak: "Bu hain saldırı sadece CHP'nin standına değil, özgürlüğümüze, geleceğimize ve namusumuza yapılmış bir saldırıdır"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Gençlik Kolları Üyesi Fikret Ayartepe'ye yapılan saldırıyı kınayarak başladığı konuşmasında, "Bu saldırı sadece CHP'nin standına, gençlerimize ya da Ekrem İmamoğlu Başkanımıza yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı, özgürlüğümüze, geleceğimize, namusumuza yapılmış bir saldırıdır" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde 12 gündür cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Bak, İmamoğlu'na özgürlük talebiyle açtıkları standın bugün hain bir saldırıya maruz kaldığını belirterek mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Hem Cumhuriyetin temel değerlerine hem de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkan vatandaşlara teşekkür eden Bak, "Bu mücadele burada bitmeyecek. Belli ki bunlar her alanda bizlere, Cumhuriyetimize, Ulu Önderimize ve CHP'ye her alanda saldırmaya, her gün yeni iftiralarda bulunmaya devam ediyorlar. Bizler CHP'nin üyeleri olarak, haksızlığa hukuksuzluğa sığmayan sizler, yol arkadaşlarımız bu mücadele bundan böyle de devam edecek ve asla geri adım atmayacağız. Bugün imza standımıza hain bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı sadece CHP'nin standına, gençlerimize ya da Ekrem İmamoğlu Başkanımıza yapılmış bir saldırı değildir. Sizlerin özgürlüğüne, geleceğine, namusuna göz diken üç kuruşluk o barbar düşüncelere sahip, birileri onları oraya bizlere karşı kışkırtarak göndermişlerdir. Atatürk'ün anıtına saldırı olur, meczuptu! Cumhuriyete saldırı olur, meczuptu! Arkadaşlar bu ülke meczuplara, aklı yitiklere ve aklı eksiklere teslim edilemeyecek kadar büyük bir ülkedir" dedi.

"Bu milletin huzuruna, geleceğine, cumhuriyetin temel değerlerine saldırmayı akıllarından çıkarsınlar"

Kendilerinin demokrasi ve hukuk mücadelesini kimseye zarar vermeden sürdürdüklerine dikkati çeken Bak, "Buradan tüm Türkiye'ye özellikle siyasilere sesleniyorum, birileri gelip burada ne konuştuğuna dikkat edecek, bu halkı kimse birbirine düşürmesin. Bizler bu topraklarda yıllardır kardeşlik içerisinde yaşamış bir milletiz. İki tane aklı eksiği kullanarak burada bu milletin huzuruna, geleceğine, Cumhuriyetin temel değerlerine saldırmayı akıllarından çıkarsınlar. Bunlar, en büyük karşılığı bundan sonra bulacaklardır. Bu ülkede ne kadar dürüst, namuslu, vatansever insanlar varsa hepsi birer birer içeri alınıyor. Bizler bunun farkındayız. Bunlar tamamen siyasi gerekçelerle içeride tutulmaktadır ama bizler bugüne kadar nasıl namuslular, dürüstler, vatanseverler o kurtuluş mücadelesinde bu ülkeyi kurtarmışsak, bu insanlar bundan sonra da bu mücadeleden kaçmayacaktır. Bizler 12 gündün hak, hukuk için mücadele ediyoruz, kimseye zarar gelmedi. Bundan sonra da özellikle Trabzon'da hiç kimsenin canına malına zarar gelsin istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Batmaz: "Bugün bu demokrasi mücadelesinde kan akmıştır"

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, imza standına yapılan ve bir gencin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayın organize bir saldırı olduğunu belirterek "Bir tane gencimin gözünün yaşının damlasına dünyayı yıkarım, gereken neyse bu dünyada hakkı verilecek" diyen Batmaz, şöyle konuştu:

"Kaç gündür sokaklardayız, alanlardayız. Öyle bir zamana denk geldik ki her türlü ayak oyunlarına karşı her türlü hileye hurdaya karşı bir mücadele içerisindeyiz. Demokrasi mücadelesi, hak mücadelesi kolay değil, sarp, dolambaçlı yollardır bu yollar. O yolları bu gençlerimizle beraber aşacağız. 'Bu gençler kim?' diye soruyorlar. Bu gençler, 18 yaşında Menemen'de boynu kesilen Teğmen Kubilay'ın torunlarıdır bu gençler! Bu gençler, 16 yaşında 'Osmanlı-Yunan harbine, ben de gitmek istiyorum' diyen Mustafa Kemal'in gençleridir. Bu gençler, idam sehpasına tekmeyi vuran Deniz Gezmiş'in torunlarıdır! ve maalesef bugün demokrasi talebiyle haklı mücadelemize kan akmıştır, asla bu tarihi unutmayacağız. Ben ve arkadaşlarım, bu tarihi bir yere not edin arkadaşlar. Bugün bu demokrasi mücadelesinde kan akmıştır. Bir tane gencimin gözünün yaşanın damlasına dünyayı yıkarım, gereken neyse bu dünyada hakkı verilecek."