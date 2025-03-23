Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON)- Trabzon'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için "adalet yürüyüşü" düzenlendi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Allah korkusu olan bu mübarek Ramazan ayında insanlara bu zulmü yapmaz, yapamaz. Onların bir tek korkusu var; onlar Ekrem İmamoğlu'ndan korktukları kadar Allah'tan korksalardı, bu mübarek Ramazan ayında bu zulmü yapmazlardı. Allah'tan korksalardı, Türkiye başka bir güzel olurdu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışının dördündü gününde de binlerce Trabzonlu, "adalet yürüyüşü"nde bir araya geldi.

Kahramanmaraş Caddesi'nin girişinde başlayan yürüyüşe katılanlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hükümet istifa", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Ekrem'e uzanan eller kırılsın", "Hepimiz Ekrem'iz" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atarak ve ıslık çalarak Meydan Parkı'na ilerledi.

Meşaleler eşliğinde yürüyen ve Ekrem İmamoğlu maskesi de takan binlerce Trabzonluya, civardaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe katılanlar hep birlikte andımızı okudu. Ardından Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

Başkan Kaya: "Ekrem İmamoğlu'ndan korktukları kadar Allah'tan korksalardı, bu mübarek Ramazan ayında bu zulmü yapmazlardı"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, konuşmasına Saraçhane'deki atmosferi anlatarak başlarken konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binlerce genç, akın akın Ekrem Başkanımıza ve davasına sahip çıkmak için Saraçhane'ye geldi. O pırıl pırıl gençleri ve gözlerindeki ışığı görünce, inanın ülkem adına, ülkemin güzel yarınları adına umutlandım. Az önce Ekrem Başkanımızın kıymetli annesinin konuşmasını gözlerimiz yaşararak dinledik. Analar ağlamasın diye bu ülkede ağır bedeller ödendi. Eli öpülesi analar. Onları ağlatmaya kimsenin hakkı yok. Teyzem o kadar güzel ifade etti ki, ama ben buradan, Trabzon meydanından, doğduğu topraklardan o eli öpülesi anama şunu söylüyorum; 'Anacığım aklın kalmasın. Ekrem İmamoğlu hepimizin kardeşi. O bizlere emanet, O Türk milletine emanet. ve yine Ekrem Başkanımızın değerli babası, onu yetiştiren Hasan İmamoğlu ağabeyimizle sohbet etme olanağı buldum. Hepinize çok selamları var. Onun da teşekkürleri var. Hasan abi dedi ki, 'Benim evladım pırıl pırıldır. Bütün babalar evladını helal-haram bilinciyle yetiştirir. Ben de evladımı öyle yetiştirdim. Benim evladım Allah'tan korkar. Kul hakkı yemez. Kimsenin hakkını yemez. Ama kimseye de hakkını yedirmez.' Böyle bir babanın, böyle bir kıymetli evladına siz dosyalar hazırlıyorsunuz, onu yolsuzluktan suçluyorsunuz. Allah'tan korkun! Allah'tan korkmuyorsanız, 'kuldan utanın' diyorum. Tabii 'Allah'tan korkun' derken sizler de biliyorsunuz, Allah korkusu olan bu mübarek Ramazan ayında insanlara bu zulmü yapmaz, yapamaz. Onların bir tek korkusu var; onlar Ekrem İmamoğlu'ndan korktukları kadar Allah'tan korksalardı, bu mübarek Ramazan ayında bu zulmü yapmazlardı. Allah'tan korksalardı, Türkiye başka bir güzel olurdu.

Hep birlikte mücadele edeceğiz. İkinci Cumhurbaşkanımız, Partimizin Genel Başkanı, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı, İsmet Paşa'nın bir sözü var. Onu bu meydandan hatırlatmayı bir görev sayıyorum; 'Bir ülkede namuslular, en az namussuzlar cesur olmadıkça kurtuluş yok'. Namuslu insanların cesur olma zamanıdır. Namuslu insanların cesaretle hakkına, hukukuna sahip çıkma zamanıdır.

Canalioğlu: "Ekrem İmamoğlu bu kötü muameleden alnının akıyla çıkacaktır"

Önceki dönem Trabzon Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Volkan Canalioğlu, yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nu çocukluğundan beri tanıdığını belirterek onun insan, vatan ve millet sevgisini anlattı.

"19 Mayıs 1919'da, Kurtuluş Mücadelesini başlatan Atatürk'ü karşılayanların ön safında bulunan sevgili Trabzonlu hemşerilerim" diyerek sözlerine başlayan Canalioğlu, şöyle konuştu:

"Sevgili hemşerilerim, 'Yeter, söz milletindir' diyerek iktidara gelenler, ne yazık ki geldikleri süreçte, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü unutmuşlar ve kendileri, despot bir şekilde yönetime el koymuş gibi hareket ederek ülkemizi bugünlere getirmişlerdir. Bizler, birlik ve beraberlik içinde ve sevgili Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Yönetim Kurulları, Parti Meclisi, il, ilçe örgütleri, üyelerimiz ve de vatandaşlarımızla birlikte artık Ekrem İmamoğlu adına, 'Yeter söz milletindir!' diyeceğiz. Sevgili dava arkadaşlarım; ben yaş itibarıyla da Ekrem İmamoğlu'nu çocukluğundan bugüne yakinen tanınan bir kardeşiniz, bir abiniz, bir büyüğünüz olarak, onun ne kadar insancıl, yüreği insan sevgisiyle dolu, yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu bir insan olduğunu, yaratılanı Yaratandan ötürü sevdiğini yakinen biliyorum. Onun bugün maruz kaldığı bu kötü muameleden, bizlerin ve Türkiye'nin her yanındaki vatandaşlarımızın da destekleriyle alnının akıyla çıkacağına yürekten inanıyorum."

İl Başkanı Bak: " Çağlayan'da ifadesi alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir, halkın iradesinin ifadesi alınmaktadır"

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, konuşmasında İmamoğlu'nun ifadesini alan savcılara seslendi. Adalet tecelli edene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Bak, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu evladımız şu anda savcılara ifade veriyor. Savcılara ifade verirken bir yandan yine milleti, bu ülkenin geleceği gençleri sizleri düşünmeye devam ediyor. Buradan onun ifadesini alan karar verecek olan yürekli savcılara, namuslu savcılarımıza sesleniyorum. Bu akşam ifadesini aldığınız sadece İmamoğlu değil. Halkın iradesinin ifadesini alıyorsunuz. Adaletten, sevgiden, kardeşlikten yana olanların ifadesini alıyorsunuz. Vatanına hizmet etme sevdasında olanların ifadesini alıyoruz ve bizler Trabzon'dan tüm Türkiye'ye söylüyor, sesleniyoruz bu akşam vereceğiniz karar bu ülkenin, yarınlarına ışık tutsun. Bu ülkenin geleceğine gençlerine ışık tutsun. Hayallerini bu ülke için kuran gençlere ışık tutsun. Bu ülkenin geleceğine asla karartmayalım. Bizler Ekrem İmamoğlu başkanımızın mücadelesini kadar sizlerle beraber bu mücadeleye baş koymaya devam edeceğiz."