Trump, Charlie Kirk\'ün Ölümünü Radikal Sol\'a Bağladı

ABD Başkanı Donald Trump, sağcı aktivist Charlie Kirk'ün Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı video mesajla halka seslendi.

Kirk'ün alçakça bir suikasta uğramasının kendisini çok üzdüğünü ve öfkelendirdiğini söyleyen Trump, "Charlie milyonlarca insana ilham verdi ve bu gece onu tanıyan, seven herkes şok ve dehşet içinde. Charlie, hayatını açık tartışma fikrine ve çok sevdiği ülkesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne adamış bir vatanseverdi" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA İÇİN KARANLIK BİR AN"

Kirk'ün özgürlük, demokrasi, adalet ve Amerikan halkı için mücadele ettiğini ve hakikat ve özgürlük uğruna hayatını kaybettiğini vurgulayan Trump, "Dualarımız eşi Erica, çok sevdiği iki küçük çocuğu ve dünyada her şeyden çok sevdiği ailesi için. Bu acı ve keder dolu saatlerde tanrının onları korumasını diliyoruz. Bu, Amerika için karanlık bir an" dedi. Kirk'ün ülkeyi dolaşarak herkesle iletişim kurduğunu ve iyi niyetli tartışmalar yaptığını kaydeden Trump, "Misyonu, gençleri siyasi sürece dahil etmekti ve bunu, ülkesine olan sevgisini paylaşmak ve sağduyunun basit sözlerini yaymak için, herkesten daha iyi şekilde yaptı. Ülke çapındaki kampüslerde fikirlerini cesaret, mantık, espri ve zarafetle savundu" şeklinde konuştu.

"RADİKAL SOLUN SİYASİ ŞİDDETİ ÇOK FAZLA MASUM İNSANA ZARAR VERDİ"

Ülkede yaşanan şiddet olaylarından radikal solu sorumlu tutan Trump, "Artık tüm Amerikalıların ve medyanın şu gerçekle yüzleşme zamanı gelmiştir: Şiddet ve cinayet, karşıt görüştekileri yılmadan, nefretle ve aşağılık biçimde şeytanlaştırmanın trajik sonucudur. Radikal sol, yıllardır Charlie gibi harika Amerikalıları Nazilerle, dünyanın en korkunç katilleri ve suçlularıyla kıyasladı. Bu tür söylemler, bugün ülkemizde tanık olduğumuz terörizmin doğrudan sorumlusudur ve derhal son bulmalıdır" diye konuştu. Mevcut ABD yönetiminin bu ve son dönemde yaşanan diğer siyasi şiddet olaylarını destekleyenleri tek tek bulup adalete teslim edeceğini vurgulayan Trump, "Radikal solun siyasi şiddeti çok fazla masum insana zarar verdi ve çok fazla can aldı" dedi.

"MİRASINI YAŞATACAĞIZ"

Kirk'ün ifade özgürlüğü, vatandaşlık, hukukun üstünlüğü, vatanseverlik ve tanrı sevgisi gibi değerler uğruna hayatını kaybettiğini söyleyen Trump, "Bu gece tüm Amerikalılardan kendilerini bu değerlere adamalarını istiyorum" dedi. Kirk'ü öldüren saldırganın aslında Tüm Amerika'ya saldırdığını ifade eden Trump, "Bir suikastçı onu kurşunla susturmaya çalıştı ama başaramadı; çünkü hep birlikte onun sesinin, mesajının ve mirasının gelecek nesiller boyunca yaşamaya devam etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'deki bayrakların Charlie Kirk'ün anısına pazar akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.