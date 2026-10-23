Trump, İran'a saldırıların sürebileceğini, nükleer silaha izin vermeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, İran'a saldırıların sürebileceğini, nükleer silaha izin vermeyeceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek saldırıların devam edebileceğinin sinyalini verdi. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuşan Trump, 'Onların canına okuduk. Belki bunu biraz daha ileri götürebiliriz' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Onların canına okuduk. Belki bunu biraz daha ileri götürebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece boyunca gerçekleşen yeni Rus saldırılarının Putin cephesinde hiçbir şeyin değişmediğinin ve Putin'in barış istemediğinin kanıtı olduğunu söyledi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bu durum zaten epeydir yaşanıyor" yanıtını verdi. Ukrayna'nın Starlink sistemine erişiminin kısıtlandığı hatırlatılan Trump'a "Ukrayna'ya Starlink bağlantısını geri getirmesi için Elon Musk'ı aramayı düşünür müydünüz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya kesin bir yanıt vermeyen Trump, "Bunu pek söylemek istemiyorum ama yaşanan şeyin çok ilginç bir durum olduğunu biliyorum. Bu yüzden şöyle ya da böyle diye bir yorum yapmak istemiyorum. Fakat, Elon ile ilişkim çok iyi" ifadelerini kullandı. Trump, Wall Street Journal gazetesinin bu konuda Elon Musk'ı arayarak yardım talep ettiği yönündeki iddiasının hatırlatılması üzerine, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Biliyorsunuz, benim aramam ya da başka birinin araması hiçbir şeyi değiştirmez. Sanırım işin özeti, onu geri getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump: "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz"

Trump, İran savaşının seçim yarışlarını nasıl etkilediği yönündeki bir soruya, "Bir bakıma insanlar bunu seviyorlar çünkü diğer başkanların yapması gereken şeyi ben yapıyorum. Başka bir açıdan bakarsak, belki de sevmiyorlardır. Çünkü bunun bir bedeli var ve ben bu adımı attığım an bunu biliyordum" yanıtını verdi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Trump, "Bu, diğer başkanlar tarafından çok uzun zaman önce yapılmalıydı" dedi. İran'a yönelik saldırıların devam edebileceğinin sinyalini veren Trump, "Onların canına okuduk. Belki bunu biraz daha ileri götürebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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