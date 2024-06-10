Türk Kızılay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

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11 Haziran 1868 tarihinde kurulan Türk Kızılay, 156. yıl dönümünü "Aynı Hilalin Altında" temasıyla kutluyor.

11 Haziran 1868 yılında "Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla gönüllüler tarafından kurulan ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası tüm insani yardım çalışmalarını hayırseverlerin desteği ve gönüllülerin katkılarıyla hayata geçiren Kızılay, 156. yaş gününü kutluyor.

İnsani yardım dünyasına "Kızılay" sembolünü armağan eden kuruluş olan Türk Kızılay, bayrağında taşıdığı hilale atfen bu yılki kutlamaları "Aynı Hilalin Altında" temasıyla hayata geçiriyor.

"Merhamet çınarımız gönüllerdeki iyilikleri büyüten bir meşale oldu"

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında "İyilik köprüsü" olmanın yanında iyiliğe yön veren bir kurum olan Kızılay'ın 156 yıllık tarihinin milletimizin tarihiyle ortak olduğuna işaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay'ın 156. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Merhamet çınarımız 11 Haziran 1868'de kurulduğundan bu yana insanlığa umut ve gönüllerdeki iyilikleri büyüten bir meşale haline geldi. Bugün, hepimizin gönlünde yer bulan Kızılay, doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların, birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz tüm anların ortasında, gönüllüleri ve çalışanları ile insanlığın umudu olmayı sürdürüyor. Kızılay'ın bir parçası olan tüm gönüllülerimize, çalışanlarımıza ve bağışçılarımıza en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kızılay'ımızın 156. yaşı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde çalışmalar sürüyor

Türk Kızılay, kurulduğu tarihten bu yana insanlığa umut ve iyilik taşıyan önemli bir kuruluş olarak ihtiyaca göre şekillendirdiği faaliyetlerine devam ediyor. Sosyal yardım ve güçlendirme faaliyetlerinin yanında afetlerde de ilk andan itibaren destek veren Kızılay, Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği bölgede iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Afet sonrası iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde Toplumsal Hizmet Merkezleri kuran Kızılay, bu merkezler aracılığıyla afetzedelerle doğrudan temas ediyor. Bölgede nakit temelli destek programları da yürüten Kızılay, bugüne kadar toplamda 525 bin 933 haneye 2,6 milyar TL'lik nakit yardım sağladı. İlk fazı tamamlanan Esnaf ve Çiftçi Programları ile toplamda 48 Milyon TL ile 600 esnaf ve 860 çiftçimizin geçim kaynağına destek olunurken ikinci faz esnaf desteği ödemelerine de başlandı. İkinci faz ödemeleriyle 3 bin 585 esnafa toplamda 98,9 milyon TL'lik destek sağlandı. Kızılay 100. Yıl Kütüphanelerinde de gençlere ders çalışma ortamı sağlanırken psikososyal destek ekipleriyle ise eş zamanlı olarak ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor.

Kızılay Gazze'deki çatışma mağdurlarının yanında

Milletin dayanışma ruhuyla Gazze'deki çatışma mağdurlarına destek olmak için çalışan Kızılay, uçaklar, iyilik gemileri ve bölgeden temin edilen tonlarca yardımı bölgeye ulaştırdı. Refah bölgesindeki çatışma ortamı nedeniyle Gazze'deki aşevini Deyr Belah bölgesine taşıyarak tekrar işler hale getiren Kızılay, günde 15 bin kişiye sıcak yemek sağlıyor. Gazze'ye alternatif yollardan insani yardım ulaştırılması için tüm muhataplarla görüşen Türk Kızılay, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek.

Gönüllüler Kızılay'ın gücüne güç katıyor

Kızılay'ın gönüllü çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüttüğü platformu gonulluol.org, 4 yılı aşkın bir süredir gönüllü ekosistemine yön veriyor. Bu sistemle 330 binden fazla Kızılay gönüllüsü, gönüllülük ve insani yardım çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu belirtiyor. Dünyada başarılı bir örnek olan Kızılay'ın gönüllülük platformuyla 70 binden gönüllü, 540 binin üzerinde insani yardım faaliyetinde aktif olarak rol aldı.

Kan bağışçıları Kızılay ile hayat oluyor

Ülkenin kan ihtiyacını karşılamak için görevlendirdiği yaklaşık 4 bin çalışanıyla her gün 300 noktada kan bağışı alan Kızılay, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 193 bin 394 ünite kan rakamına ulaştı. Aldığı kan bağışlarıyla yaklaşık 1 200 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının tamamını gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından sağlamayı hedefliyor. Kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için de 2013 yılından bu yana "Türkök Projesi" yürütülüyor. Kan gibi hayati öneme sahip Türkök projesinde yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi aktif kök hücre bağışçısı bulunuyor. - ANKARA