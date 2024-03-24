Türkan Saylan'ın evi kültür merkezi olacak - Son Dakika
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Yerel

Türkan Saylan'ın evi kültür merkezi olacak

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Beşiktaş Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın evini kültür merkezine dönüştürmek için çalışmalara başladı.

24.03.2024 19:38  Güncelleme: 19:44
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını, yaşadığı sokağa veren Beşiktaş Belediyesi, şimdi de Saylan'ın evini kültür merkezine çevirmek için kolları sıvadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Türkan Saylan Hoca'mızla özdeşleşen o evi kamu yararına kullanılmak üzere Beşiktaş'a kazandıracağız" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, merhum Prof. Dr. Türkan Saylan'ın evini kültür merkezine çevirmeye hazırlanıyor. Arnavutköylüler Derneği ziyaretinde komşularına müjdeyi veren Başkan Akpolat, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hepinizin bildiği gibi 2 yıl önce, hayatını kimsesizlerin kimsesi olmaya adamış ve toplumumuza umut olmuş Cumhuriyetimizin ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Arnavutköy Mahalle'mizden komşumuz Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan tabelayı, yaşadığı sokağa ellerimle asmıştım. 22 Mart Cuma günü, Arnavutköylü komşularımızla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın evini satın almak ve katılımcı bir süreçle çok fonksiyonlu bir kültür merkezine dönüştürmek istediğimizi söylemiş ve bu sözü içeren bir taahhütnameyi de imzalamıştım. Öğrendim ki bu düşüncemiz diğer adaylar için de ufuk açıcı olmuş ve sahiplenilmiş. Ne mutlu! Bu vesileyle bir kez daha söylemek isterim: Hiç merak etmeyin, Türkan Hoca'mızın evini alarak kendisinin anısını ve fikirlerini yaşatmak için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan fikirlerimizle ilham vermeye; bu karanlığı ışığımızla aydınlatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin kızının evi Cumhuriyet kızlarına, çocuklarına ait olacak. Zülfü Livaneli ustamızın dediği gibi: Madem ki bu çocuklar Türkan, madem ki bu çocuklar Saylan, gelecek onlarındır, gerisi yalan. Değişir bu düzen, döner bu devran. Bizi izlemeye devam edin."

Projenin planlamasını Beşiktaşlılarla yapacaklarını kaydeden Akpolat şunları dile getirdi:

"Bu sokak Türkan Saylan'ın yaşadığı sokak. Hem burada yaşayan mahalle sakinlerimiz hem Arnavutköylüler Derneğimiz hem de bizler İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine bu sokağın adının Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı olmasıyla ilgili bir önerge verdik. Sokağın adını değiştirdik. Çoğunluktan dolayı bize izin vermediler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden. Ama bizim için Türkan Saylan Sokağı'dır orası. Şimdi meclisteki çoğunluğu alırsak sokağın adını da onaylatmış olacağız. Evini alıp orayı bir kültür merkezine çevirmek istiyoruz. Oranın korunması gerekiyor çünkü. İçerde tanımlayacağımız fonksiyonları da beraber planlayacağız. Dernek söz sahibi olacak. Bu bizim zaten en büyük hayalimiz."

Türkan Saylan\'ın evi kültür merkezi olacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Türkan Saylan'ın evi kültür merkezi olacak - Son Dakika

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