Türkiye\'de Yaşlı Nüfus Oranı Araştırması Sonuçları Açıklandı

Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Türkiye'de en fazla yaşlı nüfus oranına sahip ve en düşük yaşlı nüfus oranına sahip kent belli oldu. Yaşlıların yüzde 64,1'i kendini mutlu, yüzde 27,9'u ne mutlu ne mutsuz, yüzde 8'i ise mutsuz olarak nitelendirdi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlenirken, Diyarbakır'da yaşlı nüfus 95 bin 863 kişi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023 kamuoyuyla paylaşıldı. 23 Ekim-18 Aralık arasında TÜİK tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen alan uygulaması kapsamında 50 ve üzeri yaştaki kişilerle ilgili bilgiler, bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemi ile derlendi. Araştırma kapsamında içinde 50 ve üzeri yaşta en az bir kişi bulunan 22 bin 640 hane örnek olarak belirlendi. Bu kapsamda araştırmaya seçilen hanelerden 50 ve üzeri yaştaki 29 bin 785 ile 65 ve üzeri yaştaki 11 bin 657 kişiden bilgiler bir araya getirildi.
Buna göre, Türkiye'de yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2018'de 7 milyon 186 bin 204 iken 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfustaki yeri, 2018'de yüzde 8,8 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Buna göre Türkiye, yaşlı nüfus oranı bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfusuna sahip ilk 3 ülke ise sırasıyla yüzde 30,1 ile Japonya, yüzde 24,5 ile İtalya ve yüzde 23,6 ile Finlandiya oldu.
En yaşlı il Sinop, en genç Şırnak
Yurt geneline bakıldığında en fazla yaşlı nüfus oranına sahip il, yüzde 20 ile Sinop oldu. Bunu yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak olarak belirlendi. Şırnak'ı yüzde 4 ile Hakkari, yüzde 4,2 ile Şanlıurfa izledi. Araştırma yurt genelinde yaklaşık her 4 haneden birinde en az 1 yaşlı fert görüldüğünü de ortaya çıkardı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Araştırması Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.
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