Türkiye'de yetişen sığla ormanlarında yeni bir mantar türü keşfedildi - Son Dakika
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Türkiye'de yetişen sığla ormanlarında yeni bir mantar türü keşfedildi

14.10.2022 12:26

Türkiye'de yetişen sığla ormanlarında yeni bir mantar türü keşfedildi Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından sadece Türkiye'de yetişen yeni bir endemik mantar türü keşfedildi.

Türkiye'de yetişen sığla ormanlarında yeni bir mantar türü keşfedildi

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından sadece Türkiye'de yetişen yeni bir endemik mantar türü keşfedildi. Mantar, 'Inocybe Viscida' ismiyle tescillenirken, Kaygusuz daha önce de Aydın Kuşadası'nda yetişen 'Volvarille Turcica' ile Artvin Hopa'da yetişen 'Pluteus Anatolicus' isimli beyaz mantar türlerini bulmuştu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, dört yıl önce Muğla'nın Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerindeki sığla ormanlarında saha incelemesi yapmaya başladı. Kaygusuz, saha araştırması sırasında sadece Türkiye'de yetişen sığla ağaçlarının dibinden mantar örnekleri topladı. Örnekleri laboratuvarında inceleyen Kaygusuz, içlerinden birinin diğer mantarlara göre morfolojik (yapısal) ve genetik özellikler açısından farklılık gösterdiğini belirledi. Dr. Oğuzhan Kaygusuz elde ettiği araştırma verilerini daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Türkegül, Danimarka'nın Kopenhag Üniversitesinden Prof. Dr. Henning Knudsen ve Almanya'dan Dr. Ditte Bandini ile paylaştı.

Sakın toplamayın zehirli olabilir

Araştırma sonunda, sığla ormanlarından toplanan örneklerin yeni bir mantar türüne ait olduğu anlaşıldı. Mantar, öğretim görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından şapka yüzeyinin yapışkan ve kaygan olması nedeniyle 'Inocybe viscida' olarak tescillendi. Şapka rengi açık turuncu ve kırmızı tonları arasında olan mantarın, ınocybe türüne ait olduğu için zehirli olabileceği, vatandaşlar tarafından toplanmaması gerektiği belirtildi. Kaygusuz daha önce de sadece Aydın Kuşadası'nda yetişen 'Volvarille Turcica' ile Artvin Hopa'da yetişen 'Pluteus Anatolicus' isimleri ile tescillenen beyaz mantar türlerini keşfetmişti.

Yayılış alanı sadece Türkiye'de

Türkiye'de bitki örtüsünün olağanüstü bir çeşitlilik gösterdiğine dikkat Çeken Dr. Oğuzhan Kaygusuz, "Ülkemizin güney ve batısında Akdeniz, kuzeyinde Avrupa-Sibirya ve doğusunda İran-Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesişimin de yer alması, Anadolu'ya eşsiz özellikler kazandırmaktadır. Türkiye'nin biyolojik zenginliğinin temelinde endemik ve relikt endemik tür sayısının fazla olması yatmaktadır. Bu önemli türlerimizden birisi de Anadolu Sığla Ağacı, Günlük Ağacı veya Sığla Ağacıdır. Anadolu Sığla Ağacı ülkemizde doğal yayılış alanına sahip olan relikt endemik bir türdür. Türkiye'de 2 bin 500'ün üzerinde mantar türü yetişiyor. Bu sayı her geçen gün yeni buluşlarla da artıyor. Köyceğiz'de keşfettiğimiz Inocybe Viscida ile bilim dünyasına yeni bir mantar daha kazandırdık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Türkiye, Yerel, Son Dakika

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