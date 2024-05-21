TCDD ve AFAD İşbirliğiyle İyilik Treni Afganistan'a Yola Çıktı - Son Dakika
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TCDD ve AFAD İşbirliğiyle İyilik Treni Afganistan'a Yola Çıktı

TCDD ve AFAD İşbirliğiyle İyilik Treni Afganistan\'a Yola Çıktı

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda hazırlanan 619 tonluk yardım malzemesinin bulunduğu 20'inci 'İyilik Treni' Afganistan'a hareket etti. Afganistan'ın kuzey ve orta kesimlerinde yaşanan sel felaketinde en az 300 kişi hayatını kaybetti. Yardım malzemeleri 13 ila 15 gün içerisinde Afganistan'a ulaşacak.

21.05.2024 14:01
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının (STK) katkılarıyla hazırlanan 619 tonluk yardım malzemesinin bulunduğu 20'inci 'İyilik Treni' Afganistan'a hareket etti.

Afganistan'ın kuzey ve orta kesimlerinde 10 Mayıs 2024'te başlayan şiddetli sağanak yağışlar sonucu yaşanan sel felaketlerinde en az 300 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin de kayıp durumda olduğu bildiriliyor

Afganistan kuzey ve orta kesimlerinde 10 Mayıs'ya meydana gelen şiddetli sağanak yağışlar sonucunda yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edilen ve içerisinde 619 ton yardım malzemesi bulunan 20'inci 'İyilik Treni' Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı.

"Sadece Afganistan değil, Gazze'de de şu anda dünyada en fazla insani yardımı ulaştıran devlet, memleket, millet biziz"

Afganistan'da yaşanan aşırı sel ve su baskınları nedeniyle, Afganistan yönetiminin Türkiye'den insani yardım çağrısında bulunduğunu kaydeden AFAD Başkanı Okay Memiş, "Her zaman olduğu gibi biz AFAD olarak çok kıymetli paydaşlarımız olan siz değerli sivil toplum kuruluşlarımıza müracaat ettik. Bu insani yardım treninin çadırları bizden, gıdası hijyen paketleri gıda paketleri sizden. Ortak el ele yaptığınız çok güzel bir operasyon oldu. İnşallah en kısa sürede Afganistanlı kardeşlerimize bu yardımlar ulaşacak. Sadece Afganistan değil Gazze'de de şu anda dünyada en fazla insani yardımı ulaştıran devlet, memleket, millet biziz. İnşallah bu ağır şartlara rağmen yine neredeyse her ay bizzat kendim Mısır'ın El Ariç Limanı'na giderek oradaki organizasyonu, Refah Sınır Kapısından yürütüyoruz. Şu anda Refah Sınır Kapısı'ndaki son durumu da saati saatine Dışişleri Bakanlığımız ile takip ediyoruz. Alternatif güzergahlar, alternatif giriş noktaları üzerinde de devletimiz çalışmaktadır" diye konuştu.

Yardım malzemeleri 13 ila 15 gün arasında ulaşacak

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, AFAD, TCDD Taşımacılık ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz 20'inci İyilik Trenimiz, 43 vagon yüküyle 619 ton insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır. Toplam 4 bin 168 kilometre yolu 13 ila 15 gün arasında katedecek" şeklinde konuştu.

"Un ve battaniyeden oluşan yardımlarımızı trene yükledik"

Afganistan'da yaşanan sele dikkati çeken Yedi Başak İnsani Yardım Dernek Başkanı Mustafa Bulut, "350 kardeşimiz vefat etti, bin ev tamamen yıkıldı, 3 bin ev kullanamaz hale geldi. Türkiye olarak biz, dayanışma adına AFAD organizasyonunda hazırlanan 20'inci İyilik Treni bugün Afganlı kardeşlerimize gönderiyoruz. İçerisinde gıda, un, hijyen, battaniye, çadır ve yaşam araçlarından oluşan 20. İyilik Trenini bugün Afganlı kardeşlerimizi gönderiyoruz. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak biz de un ve battaniyeden oluşan yardımlarımızı trene yükledik. Buradan dualarla kardeşlerimize gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından 'İyilik Treni' dualarla Afganistan'a uğurlandı. 13 ile 15 gün içerisinde Afganistan'a ulaşacak 43 vagonluk trenin içerisinde, 600 çadır ile gıda, hijyen, temizlik malzemesi, yatak ve battaniyeden oluşan toplamda 619 ton insani yardım malzemesi bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TCDD ve AFAD İşbirliğiyle İyilik Treni Afganistan'a Yola Çıktı - Son Dakika

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