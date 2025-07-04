Türkiye-Fransa Girişimcilik Köprüsü Yaşar Üniversitesi'nde Kuruldu - Son Dakika
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Türkiye-Fransa Girişimcilik Köprüsü Yaşar Üniversitesi'nde Kuruldu

Türkiye-Fransa Girişimcilik Köprüsü Yaşar Üniversitesi\'nde Kuruldu
04.07.2025 10:58
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Yaşar Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye-Fransa arasında girişimcilik iş birlikleri ele alındı.

Türkiye- Fransa arasında girişimcilik ve inovasyon köprüsü Yaşar Üniversitesi'nde kuruldu. Yaşar Üniversitesi ve La French Tech İstanbul'un ortak etkinliğinde Türkiye ile Fransa arasındaki girişimcilik ve inovasyon alanındaki iş birliği fırsatları konuşuldu. Etkinlikte akıllı tarım, yapay zeka ve enerji sektörleri stratejik olarak öne çıktı. Türk ve Fransız girişimcilerin her iki ülkedeki yatırımları geliştirmelerine destek olan ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan La French Tech adlı organizasyonun ülkemizdeki temsilcisi La French Tech İstanbul'un geleneksel aylık kahvaltısı bu ay İzmir'de Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Büyükelçiden çağrı

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, iki ülke arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Fransa ve Türkiye iki dost ülke. Bu kez La French Tech İstanbul ve Yaşar Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği bu tür etkinlikler karşılıklı bilgi paylaşımını artırıp sürdürülebilir ve yenilikçi iş birliklerinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesini isteriz" dedi.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Üniversite-sanayi işbirliğini çok önemli görüyoruz. Bu doğrultuda Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) ve Kuzey İzmir TEKMER olarak girişimcilik ve inovasyon ortamını geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Girişimcilik ekosistemine katkı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de üniversitenin girişimcilik ve eğitim vizyonunu aktardı. Mikro yeterlilikler kapsamında "Girişimciliğin Temelleri" dersinde 815 öğrencinin 135 takım halinde projelerini sunduğunu belirten Kandiller, üniversitenin Times Higher Education 2025 Alan Sıralamalarındaki başarısının yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki liderliğini sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, akıllı şehirler ve akıllı tarım teknolojileri alanlarında İzmir girişimcilik ekosistemine verdikleri katkılara dikkat çekti.

La French Tech İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Eren Arasan da konuşmasında, Türkiye'de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Fransa ile iş birliği fırsatlarını artırmak için yürütülen ağ oluşturma etkinliklerine ve topluluk faaliyetlerine değindi.

Akıllı tarım, yapay zeka

Etkinlikte, Business France Türkiye Yatırım Uzmanı Cécile Lavigne tarafından "Fransa'nın Türk Girişimcilere Sunduğu Destekler" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Lavigne, Fransa'nın girişimcilik ekosistemine yönelik teşvik mekanizmaları, yatırım fırsatları ve Türk girişimcilerin Fransa pazarına erişimini kolaylaştıran programlar hakkında bilgi verdi. Lavigne ayrıca, enerji, tarım ve gıda teknolojileri ve yapay zeka alanlarının Fransa'nın öncelikli yatırım alanları arasında yer aldığını belirtti.

EIT Food'da tek türk üniversite

La French Tech İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda EIT Türkiye Topluluğu Yöneticisi Ömer Hantal'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitenin akıllı tarım ve sürdürülebilir akıllı şehirler alanındaki araştırma, yenilikçilik ve uluslararası iş birliklerine odaklanan çalışmalarını aktardı. Üniversitede yer alan birçok bölümün sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağında müfredat, yayın ve proje faaliyetlerini dönüştürdüğünü belirten Kazançoğlu, İzmir'deki dörtlü sarmal modelin bölgesel kalkınma ve uluslararası yatırımlarda önemli rol oynadığını ifade etti. Kazançoğlu ayrıca, Yaşar Üniversitesi'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen, gıda ve tarım alanında inovasyon ve girişimciliği teşvik etmek üzere kurulan bir topluluk olan EIT Food ağına Türkiye'den katılan ilk ve tek üniversite olarak Avrupa ile güçlü iş birlikleri yürüttüğünü ve genç girişimcileri destekleyen programlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Panelde konuşan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü de tarımın sınır tanımayan evrensel bir alan olduğuna dikkat çekti. Türkiye ile Fransa'nın benzer iklim koşulları, tarımsal ürün desenleri ve gastronomi kültürleriyle güçlü ekonomik ve sosyal bağlara sahip olduğunu vurgulayan Güdücü, iki ülkenin de iklim değişikliğinden etkilendiğini belirtti. Bu ortak zemin üzerinden sürdürülebilirliğe odaklanarak akıllı tarım uygulamalarının benimsenmesi gerektiğini ifade eden Güdücü, iş birliklerinin bu doğrultuda daha da güçlendirilmesinin önemine değindi. Aynı zamanda İzmir Tarım Teknoloji Merkezi kapsamında akıllı tarım teknolojileri odağında girişimcileri beklediklerini anlattı.

Örnek türk girişimler

Girişim sunumlarında ise Werover, yenilenebilir enerji alanındaki otonom denetim çözümlerini; PulpoAR ise güzellik sektörüne özel yapay zeka destekli artırılmış gerçeklik deneyimlerini paylaştı. Sunumlar, Türkiye'deki yenilikçi girişimlerin uluslararası arenada yarattığı etkiyi gözler önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türkiye, Enerji, Fransa, Yerel, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye-Fransa Girişimcilik Köprüsü Yaşar Üniversitesi'nde Kuruldu - Son Dakika

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