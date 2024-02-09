- Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası final karşılaşmaları yapıldı
IĞDIR - Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Iğdır'da düzenlenen 10 ilden 130 sporcunun katıldığı Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası final karşılaşmaları madalya sunumu ile sona erdi.
Türkiye Muaythai Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapılan ve 4 gün süren Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası bugün sona erdi. Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum ve Muş'tan 5 kadın, 105 erkek sporcu, ilk günden itibaren gençler ve büyükler kategorilerinde finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda birinci, ikinci ve üçüncü sporculara madalya verildi. Şampiyonlar ise Türkiye Muaythai şampiyonasına katılacaklar.
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, muaythai dalında milli sporcular yetiştirdiklerini dile getirerek, "2024 yılının aslında ilk şampiyonası burada başladı. Faaliyet programımızda yer alan Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası burada gerçekleşiyor. Aynı zamanda bugün İstanbul'da ve İç Anadolu Kırşehir'de de bölge şampiyonası düzenleniyor. İlk startı Iğdır'da verdik. Gerçekleşen bölgesel şampiyonada 10 ilimiz mevcut. Bu da bölgesel şampiyonluğun gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bölgeselde yapılan şampiyona maçların amacı illerden bu şampiyonları seçerek bunları milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Iğdır'da ilk şampiyona maçına çıktığını söyleyen sporculardan Ali Arif Birbeyoğlu, "Türkiye'de yapılacak şampiyona için Bitlis'ten gelerek katıldım.75 kiloda birinci oldum. Buraya geldiğimde Iğdırlı kardeşlerim ile sürekli birlikte kamp yaparak antrenman yaptık. İki ay sonra Antalya Kemer'de şampiyona olacak. Orada birinci olan Tayland'a gidecek. Eskiden bölge yoktu. Şimdi bölge de var. İlk önce bölgeden çıkman lazım dedi" diye konuştu.
Elazığ'da gelen Sılanur Guntekin okullar arası şampiyonluğu olduğunu bunu Türkiye ve dünya şampiyonası ile taçlandırmak istediğini söyleyerek, "İlk organizasyonum değil ama heyecandan dolayı final maçımı vererek ikinci oldum. Muaythai dalında dövüşüyorum ve bu dalda da devam edeceğim" dedi.
Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, madalya sunumu ile sona erdi.
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