Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini
Son Güncelleme: 07.11.2023 09:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 22 derece, İstanbul 23 derece, İzmir 26 derece, Adana 29 derece, Antalya 26 derece, Samsun 22 derece, Trabzon 22 derece, Erzurum 13 derece ve Diyarbakır 24 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı 22
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
Kaynak: İHA