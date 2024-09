Ücretsiz Aşevine Yoğun Talep

Yerel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu tarafından vatandaşların hizmetine sunulan ücretsiz aşevi vatandaşları memnun etmeye devam ediyor.

AK Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Hatipoğlu tarafından Emek Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine açılan aşevi binlerce eve sıcak yemek girmesini sağlıyor. Birinci yılına yaklaşan aşevinden, vatandaşlar her gün gelerek üç öğün yemeğini alıp evine gidiyor. Kendi imkanlarıyla aşevi kuran Hatipoğlu vatandaşların takdirini kazanırken, Vatandaş aşevinin daha da büyütülmesi istiyor. Yemeklerin kalitesi ve hijyenden memnun olan vatandaşlar Hatipoğlu'na teşekkür ediyor.

"Ücret falan ödemedik. Bu aşevlerinden her yerde olsun"

Aşevinden her gün yemek alan 60 yaşındaki Lefise Gündoğdu, "Buradan her gün yemek alıyorum. Yemekleri çok güzel, Allah razı olsun. Yemekler sıcak. Yalnız biraz daha artmasını istiyoruz. Yaşlılara da götürüyoruz. Yemekler güzel, memnunuz. Bir pazar günü yok, her gün alıyoruz. Hiç ücret falan ödemedik. Bu aşevlerinden her yerde olsun" dedi.

"Çok da memnunuz, getirenden de götürenden de Allah razı olsun"

5 çocuğu olan ve eşi çalışmayan Fadime Küçüközkan aşevideki hijyen ve lezzetten memnun olduğunu belirtirken şu ifadelere yer verdi;

"Yemekleri çok iyi, Allah razı olsun. Devam etmesini istiyoruz. Ben de 2yaşlı ve 5 çocuk var. Onlara yemek götürüyorum. Eşim çalışmıyor, mecburiyetten gelip alıyoruz. Daha da arttırılmasını istiyoruz. Bir pazar günleri yok. Çok memnunuz. Getirenden de götürenden de Allah razı olsun. Çok temiz, çalışanlar titiz, yemek dağıtımı çok iyi."

"Çevre mahallelerden de geliyorlar"

Verilen hizmetten vatandaşların memnun olduğunu belirten Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, "Emek Mahallemize sayın vekilimiz Nebi Hatipoğlu tarafından kurulan bir aşevidir. Buradan pek çok ailemiz yararlanıyor. Yani hastalarımıza ve komşulara yardımcı oluyor, buradan aşevinden yararlanıyor. Hem insanların bütçesi açısından hem de zor durumda, geliri düşük olan ailelerimiz için gerçekten çok iyi olmuş oldu burada. Sağ olsun, kendisinden de Allah razı olsun. Şu ana kadar da pek çok mahallemizden insan buradan yararlandı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Çevre mahallelerden de geliyorlar. Özellikle bize yakın olduğu için 71 Evler Mahallesi'nden gelenler oluyor. Çok fazla talep ve yoğunluk var. Yemeklerin tadı gerçekten çok güzel, hijyen konusunda da gerçekten çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde çalışıyorlar. Buranın da biraz daha büyütülmesi isteniliyor. Yine aynı şekilde mahallelerde de devamı isteniyor. Mümkünse tabii ki yapılsın. Sonuçta insanlarımız için bir hizmet. Allah razı olsun herkesten. Burayı vatandaşlarımızın tercih etme nedeni hem ücretsiz olması hem temiz ve hijyenik hem de yemeklerin lezzetli olması" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR