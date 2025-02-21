Ukrayna Antalya Konsolosundan Türk halkına övgü: "Sergiledikleri insanlık unutulmaz örneklerden sadece biri"

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Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara Türkiye'nin sağladığı destekten övgüyle bahsetti. Voronin, "Türk makamları, Ukraynalılar için diğer yabancılara kıyasla en elverişli yaşam şartlarını oluşturdu. Türk tarafının, Dnipropetrovsk bölgesinden tahliye edilen ve neredeyse üç yıl boyunca Antalya bölgesinde güvende kalan yetim çocuklara gösterdiği özeni son derece takdir ediyoruz. Bu, Türk halkının bizim için en zor zamanlarda sergilediği insanlık ve dostane yardımın unutulmaz örneklerinden sadece biridir" dedi.

Antalya'da yaşayan yaklaşık 30 bin Ukraynalı, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümünde savaşın gerçeklerini unutturmamak adına çeşitli etkinlikler düzenlemeye hazırlanıyor. Ukrayna Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Muratpaşa Belediyesi'nde gerçekleştirilecek olan belgesel film gösterimi ve resim sergisine dikkat çekerek, "Antalya'da yaşayan Ukraynalı vatandaşlarımızın katılımıyla savaşın gerçeklerini anlatan bir etkinlik düzenleyeceğiz. Türk halkını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız" dedi.

"Türkiye'nin desteğini yüksek takdirle karşılıyoruz"

Savaşın üçüncü yılına girerken Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteği değerlendiren Voronin, savaşın ilk gününden itibaren Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediğini belirtti. Voronin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu desteği defalarca vurguladı. Türkiye, kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu her fırsatta dile getirdi. 2022 yılının Mart ayında İstanbul ve Antalya'da Ukrayna ve Rusya temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmeleri hatırlıyoruz. Türkiye ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesine yardımcı oldu ve Ukrayna tahılının gıda sıkıntısı çeken ülkelere taşınmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

"Barış için Türkiye'nin rolü kritik"

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Konsolos Voronin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy'nin 18 Şubat'ta Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette barış müzakerelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Voronin, "Cumhurbaşkanımız, barış müzakerelerine Rusya'nın saldırganlığından etkilenen kilit aktörlerin katılması gerektiğini vurguladı. Bu aktörler arasında Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Türkiye yer alıyor" dedi.

"Türk halkı Ukraynalılara büyük destek verdi"

Türkiye'ye sığınan Ukraynalı mültecilerin karşılaştığı zorlukları değerlendiren Voronin, Türk makamlarının Ukraynalılar için en elverişli yaşam şartlarını oluşturduğunu ifade etti. Voronin, "Evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, Türkiye'de uluslararası koruma programından yararlanma ve savaş devam ettiği sürece tahliye edildikleri araçları kullanma imkanına sahiplerdir. Türk tarafının, Dnipropetrovsk bölgesinden tahliye edilen ve neredeyse üç yıl boyunca Antalya bölgesinde güvende kalan yetim çocuklara gösterdiği özeni son derece takdir ediyoruz. Bu, yaklaşık iki bin çocuk ve onların velilerinin tahliye edildiği büyük bir projeydi. Türkiye'de kaldıkları süre boyunca, binlerce insan - aralarında sıradan yerel halk da olmak üzere - bu çocuklara gıda, giyim, tedavi, eğitim ve eğlence imkanları sağlanması konusunda yardımcı oldu. Şu anda tüm çocuklar, Ukrayna'ya nispeten güvenli bölgelere döndü ve Ukrayna'daki sosyal hizmetler, onların en kısa sürede koruyucu ailelere yerleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu, Türk halkının bizim için en zor zamanlarda sergilediği insanlık ve dostane yardımın unutulmaz örneklerinden sadece biridir" dedi.

"Konsolosluğun yükü artarken hizmet kalitesi de arttı"

Rusya'nın geniş çaplı işgalinin ardından Antalya'daki Ukrayna Konsolosluğu'nun sorumluluğunun büyük ölçüde arttığını belirten Voronin, "Savaşın ilk yılında yaklaşık 70 bin Ukraynalı Konsolosluk bölgemize geldi. Bu yoğunluk nedeniyle hizmetlerimizi yeniden yapılandırdık. Konsolosluk çalışanlarının sayısını artırdık ve dijital çözümlerle vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırdık" diye konuştu.

Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de kendi işlerini kurma süreçlerinde de destek sağladıklarını belirten Voronin, "Ekonomik hak ve menfaatlerini korumak adına gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ticaret ve sanayi odalarıyla görüşmeler düzenleyerek iş insanlarımızın Türkiye'de sağlam adımlar atmalarına yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışma izinleri en büyük sorun"

Türkiye'deki Ukraynalıların en büyük sorunlarından birinin resmi çalışma izni almakta yaşadıkları zorluklar olduğunu dile getiren Voronin, bu durumun ekonomik baskılarla birleşerek bazı Ukraynalıların ülkelerine dönmesine veya başka ülkelere göç etmesine neden olduğunu belirtti. Voronin, "Ukrayna dili ve kültür kursları gibi çeşitli derneklerin desteğiyle sosyal uyum süreçlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz ancak çalışma izni engeli ciddi bir problem oluşturuyor" dedi.

"Türk yatırımcılara Ukrayna'nın yeniden inşasında rol alma çağrısı"

Türk iş dünyasına da çağrıda bulunan Voronin, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasında Türk yatırımcıların aktif rol almasını beklediklerini vurguladı. "Türk inşaat şirketlerinin deneyimi bu süreçte çok değerli olacak. Ancak yatırım fırsatları yalnızca inşaat sektörüyle sınırlı değil. Ukrayna, büyük ölçekli yatırımlar için cazip bir merkez haline gelecek. Türk iş insanlarını bu süreçte yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

"En büyük umudumuz adil ve kalıcı barış"

2025 yılına dair en büyük beklentisinin kalıcı bir barışın sağlanması olduğunu ifade eden Voronin, "Tüm Ukraynalılar gibi en büyük umudum, adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır. Ukrayna'nın geleceği için bu süreçte uluslararası desteğin önemi büyük" dedi. - ANTALYA