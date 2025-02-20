Ülke Genelinde Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Ülke Genelinde Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

Meteoroloji, parçalı bulutlu ve yağışlı hava tahmininde bulundu, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında.

20.02.2025 09:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor 3

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor 3

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor 4

Erzurum: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı -5

Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ülke Genelinde Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika

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