Ülkemizde Yağış Beklenmiyor, Sıcaklık Artacak - Son Dakika
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Yerel

Ülkemizde Yağış Beklenmiyor, Sıcaklık Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir 28, Adana 31, Antalya 27, Samsun 28, Trabzon 20, Erzurum 20 ve Diyarbakır 26 derece olacak.

16.04.2024 08:55
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 20

Erzurum: Az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ülkemizde Yağış Beklenmiyor, Sıcaklık Artacak - Son Dakika

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