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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaparak, esnafın durumunu eleştirdi. Özdağ, esnafın kredi bulmakta zorlandığını ve devletin yüküne omuz veren insanların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin 2024 yılında daha da zor bir dönem geçireceğini vurgulayarak, birlik ve barışa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

16.01.2024 - 13:55,
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Çamlı Kahve'de vatandaşlarla bir araya gelen Özdağ, "Esnaf, kendi emeğiyle istihdam yaratan, devlete vergisini veren, devletin üstündeki yükü alan, vücutta damarlar nasıl kanı dolaştırıyorsa ekonomide parayı dolaştıran, olmazsa olmaz insan. Devletin yüküne omuz veren insan. Devlete yük olmayan insan ama bugün esnaf depremzede gibi. Binanın altından bağırıyor 'kimse var mı' diye, ses yok. Esnafa kredi yok ya da çok pahalı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretler sonrası Çamlı Kahve Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

"ESNAFA KREDİ YOK YA DA ÇOK PAHALI"

Ümit Özdağ şunları söyledi:

"Ekonominin esnafın durumunu biliyoruz. Esnaf, kendi emeğiyle istihdam yaratan, devlete vergisini veren, devletin üstündeki yükü alan, vücutta damarlar nasıl kanı dolaştırıyorsa ekonomide parayı dolaştıran, olmazsa olmaz insan. Devletin yüküne omuz veren insan. Devlete yük olmayan insan ama bugün esnaf depremzede gibi. Binanın altından bağırıyor, 'kimse var mı' diye, ses yok. Esnafa kredi yok ya da çok pahalı ama yılda 11 milyar dolar biz sığınmacılara para harcıyoruz. 7 milyar dolarda insani yardım diye dünyanın en değişik yerlerine yardım ediyorlar 18 milyar. Türk vatandaşının cebinden 2 bin dolar çıkıyor şu anda. Sizin de annenizin, babanızın, kardeşlerinizin nasıl bacaklarında 20'şer kilo demir olan bir insan yürüyemezse bu kadar büyük bir yük taşıyan ekonomi de ayağa kalkamaz. Onun için sizlerden Zafer'e destek istiyorum."

"2024 YILININ DAHA DA ZOR GEÇECEĞİ GÖRÜLÜYOR "

Ülkemizin ağır sorunlarla karşı karşıya olduğunu yaşayarak görüyorsunuz. 2024, 2023'ten ekonomik olarak, politik olarak, dış politik olarak, güvenlik açısından daha da zor geçeceği görülüyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin içte birliğe ve barışa çok ihtiyacı var. Sağduyu ile harekete çok ihtiyacı var. Biz Zafer Partisi olarak farklı olarak iki kutup haline bölünmüş, yapay bir suni bir bölünme içerisine sokulmuş, Türk siyasetinde bu bölünmüşlüğün dışında, daha önce hangi partiye oy verirseniz verin aziz milletimizin bütün evlatlarını Zafer Partisi'nde kucaklamaya hazırız ve burada geçtiğimiz seçimlerde çok net bir şekilde gösterdik. Ülkemizde yaşayan ve sayıları gittikçe artan 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönsün diyorsanız, uyuşturucuyla mücadele edilsin diyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye\'de esnaf ziyaretinde bulundu
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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