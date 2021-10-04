Üye Girişi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi

04.10.2021 10:03
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi, System.String[]

Ümraniye'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, minik dostların oyunlar oynayabileceği ve eğitilebileceği Avrupa standartlarına uygun 'Minik Dostlar Parkı'nın açılışı yapıldı.

Ümraniye'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, minik dostların oyunlar oynayabileceği ve eğitilebileceği Avrupa standartlarına uygun 'Minik Dostlar Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından 4 Ekim hayvanları koruma günü kapsamında minik dostların rahat bir ortamda oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için Avrupa standartlarına uygun 'Minik Dostlar Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta hayvan severler tarafından hayvanların önemine vurgu yapılarak söyleşiler düzenlendi. Parkta kent yaşamında vakit geçirmekte zorlanan hayvanlar için çeşitli parkurlar bulunuyor. Bu sayede minik dostlar, rahat eğitilip oynayabilecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' hakkında konuştu. Yıldırım, "Ümraniye'mizde böyle bir parka ihtiyacımız vardı. Bu bölgemizde de böyle bir arsamız vardı. Hem vatandaşlarımızın istifade edeceği, hem de bu minik dostlarımız dediğimiz; kedilerimiz köpeklerimizin de bir oyun alanına bir eğitim alanına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı gidermek maksadıyla böyle bir parkın açılışını gerçekleştirdik. Dünya standartlarında, Avrupa standartlarını saymıyorum artık. Hatta bizim standartlarımız daha yüksek, gelsinler görsünler. Hakikaten diğer ilçelerimizde de bu tür parklarımız ne kadar çoğalırsa hayvanlarımızın eğitimi sadece bakımı yeterli veya hastalıklarının tedavisi bence yeterli değil. Mutlaka bu tür parklar onların ihtiyacını gidericidir. Nasıl çocuklar, gençler spor yapıyorsa onların da daha sağlıklı olmaları için bu spora ihtiyaçları var. Bu park Ümraniye'mize, İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

"Buranın böyle bir yere ihtiyacı vardı"

Minik Dostlar Park'ına köpeğini getiren Erşan Tahsin Dönüm, parktan memnun olduklarını söyledi. Dönüm, "Biz buraya oğlumla beraber uzun zamandır gidip geliyoruz. Bütün yapım aşamalarında da buradaydık. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da memnunuz. Buranın böyle bir yere ihtiyacı vardı." diye konuştu.

Açılış sonunda Köpek eğitmeni Uğur Kuş'un köpeklerle hazırladığı köpek şovu büyük beğeni aldı. Açılışa gelen vatandaşlar da unutulmadı. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker verilirken gelen konuklara da içecek ikram edildi. - İSTANBUL

Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi

İstanbul, Ümraniye, oyunlar, 4 Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin 10:00 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum 09:55 Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler 09:45 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti 09:31 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti 09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor 08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi 07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi

Son Dakika Haberleri
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
09:29 Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı
09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
09:08 Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne ilginç yorum: Amerikan futbolu izledik
08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek
08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor
Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş         
10:03
Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika: Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
09:58
El Salvador resmi para birimi olarak kabul ettiği Bitcoin'i ülkedeki 20 aktif yanardağdan üretmeye başladı El Salvador resmi para birimi olarak kabul ettiği Bitcoin'i ülkedeki 20 aktif yanardağdan üretmeye başladı         
09:51
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü         
09:29
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür         
09:23
Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek         
08:35
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu         
08:07
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de 'Minik Dostlar Hayvan Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement