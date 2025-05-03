Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular - Son Dakika
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Yerel

Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular

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Şanlıurfa'da deposunda kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirilen Urfa Yörem Baklavaları, ilk önce ele geçirilen kurtlanmış ve bozuk 11 ton ceviz içinin kendileriyle alakalı olmadığını ve isimlerini kullanan merdiven altı bir firmaya ait olduğunu iddia etti. Daha sonra ise kurtlanmış ve bozuk ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu itiraf ederek kendilerini savundu.

03.05.2025 11:01  Güncelleme: 13:11
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Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, önceki hafta Urfa Yörem Baklavalarının Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde denetleme yaptı. Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.

TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA ŞUBESİ VAR

Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de bir çok şubesi bulunan Urfa Yörem Baklavalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular

ÖNCE İDDİALARI REDDETTİLER

Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti. Haberi yapanları suçlayan Arslan, hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.

SONRA KABUL EDİP 3 TON DEDİLER

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti. Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.

Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular
Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular
Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular
Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cengiz Mertoglu:
    Yaziklar olsun urfa yorem baklavaları ve oradaki diğer baklavacilar Allah sizi bildiği gibi yapsın ucuza imalat yapıp çok kazanacaksınız ya işte yahnisi misali sahtekarliklariniz böyle ortaya çıkar tabii... 76 2 Yanıtla
  • Ahmet Yaman:
    Urfa'da baklava kilosu 80 TL dir bu fiyata neden satıldığı belli oldu 39 0 Yanıtla
  • mehmet emir ılğaz:
    devlet yalan söylemiyor çer çöple yapıp ucuza mal satmak işte tamda budur bişi daha kurtlu cevizlerin olduğu depodaki renklerle sizin açıklama yaptıgınız yerin dekor rengi çok yakın :):):) 7 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kılosu 1500 tl mı 0 0 Yanıtla
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