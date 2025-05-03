Ünlü baklavacının kurtlu ceviz skandalı büyüyor! Önce reddettiler sonra bambaşka konuştular

Eyyübiye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, önceki hafta Urfa Yörem Baklavalarının Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesisinde denetleme yaptı. Yapılan denetimde kurtlanmış ve bozulmuş tonlarca ceviz içi ele geçirildi. Bozuk ürünlere el koyan ekipler, araçlara koyarak boş bir alanda imha etti.

TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA ŞUBESİ VAR

Görüntüleri kamuoyu ile paylaşan belediye, depoda 11 ton kurtlanmış ve bozulmuş ceviz ele geçirildiğini duyurdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Türkiye'de bir çok şubesi bulunan Urfa Yörem Baklavalarına tepkiler çığ gibi büyüdü.

ÖNCE İDDİALARI REDDETTİLER

Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Urfa Yörem Baklavaları Genel Müdürü Turan Arslan, olayın kendileriyle alakalı olmadığını ve kasıtlı haber yapıldığını iddia etti. Haberi yapanları suçlayan Arslan, hukuki işlemler için harekete geçtiklerini dile getirdi.

SONRA KABUL EDİP 3 TON DEDİLER

Kısa süre sonra yeni bir açıklama yapan firma, depolarında ele geçirilen kurtlanmış ve bozulmuş ceviz içinin 11 ton değil 3 ton olduğunu ve iade edeceklerini iddia ederek, kendini savunmaya devam etti. Firma, gelen tepkiler üzerine apar topar her iki açıklamayı da kaldırdı.