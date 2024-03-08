Uşak Üniversitesi\'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

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Uşak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yaşayan Fikirler Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ile Prof. Dr. Lütfi Özav, il protokolü, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Program Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Salimeh Amanjani'nin "Kadın ve Göç" isimli sergisinin açılışıyla başladı. Sergiyi gezen konuklar eserler hakkında bilgi aldı. Sergi açılışının ardından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi büyük salonda "Farklı Coğrafyalarda Kadın Olmak" konulu panel gerçekleştirildi. Panel öncesi Uşak Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel hazırlanan video gösterildi. Panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, sözlerine "Şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere rahmetin, merhametin, şefkatin, nezaketin sembolü hayatımızın kaynağı değerli kadınlar hepinize hürmetlerimi sunuyorum" diyerek başladı.

Rektör Savaş: "Kadınlarımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır."

Prof. Dr. Savaş, 8 Mart kadınların yılda bir kez hatırlanmaları değil, sorunlarının çözümüne ilişkin tartışmalar ve çözümler için bir fırsat olarak değerlendiklerini belirterek "Kadınlarımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Kadın; insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Kadın merhamettir, şefkattir, sabretmektir kadın, doğruluktur, sır tutmaktır, sadakatin timsalidir kadın, cömertliktir, Rabbine şükretmektir kadın. Bir toplumun en önemli yapı taşı ailedir, ailenin en temel unsuru ise annedir, kadındır" dedi.

Rektör Savaş: "Yeri geldiğinde canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kadınlarımızın haklarını ödeyemeyiz."

Konuşmasına "Şehit anasıdır kadın, Kurtuluş Savaşı'na mermi taşıyan kahramandır. Yeri geldi cephede kıran kırana savaştılar. Kimisi keskin nişancılık yaptı, kimisi bambaşka katkılarla, bambaşka kahramanlıklarla tarihe geçti. Evet, Nezahat Onbaşı bu unvanı aldığında henüz 12 yaşında bir kız çocuğuydu. Kadın Nezahat Onbaşı'dır. Havva'dır kadın. Sevgilinin can damarı Amine'dir. Latife eş Hatice'dir. Bir iffet abidesi Meryem'dir. Bir kahraman yetiştiren Zübeyde hanımdır" diyerek devam eden Prof. Dr. Savaş konuşmasında şunlara değindi: "Kurtuluş Savaşının unutulmaz isimlerinden biri olan İnebolu'dan Ankara'ya kağnısı ile mermi taşırken cephane ıslanmasın diye bebeğinin battaniyesini mermilere örten çocuğu ile beraber donarak ölen Şerife Bacıdır kadın. İstiklal Savaşı'nda büyük rol oynayan Nene Hatun, Halide Edip Adıvar'dır kadın. Yeri geldiğinde canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kadınlarımızın haklarını ödeyemeyiz."

Kadınlara verilen önemin sadece bir güne indirgenemeyeceğinin altını çizen Rektör Savaş, "Kadınlara, kız çocuklarımıza eşit ve adil fırsatlar tanımalıyız. Bundan yüzyıllar önce İslam dininin Yüce Peygamberi, Hazreti Muhammed (S.A.V) veda hutbesinde insanların birbirleri üzerinde olan haklarından ve özellikle de kadınların haklarından tarihi anlamda ilk kez resmi olarak bahsetmiş ve 1400 yıl önce kadın hakları ile ilgili ilk yazılı kuralları oluşturmuştur. Nitekim Cumhuriyet'in kurulmasında çok önemli bir yere sahip olan Türk kadınına, medeniyetin beşiği olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce seçme ve seçilme hakkı kazandırılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.' sözü ile Türk toplumunun gelişmesinde kadının önemine vurgu yapmıştır" dedi.

Konuşmasında kadına yönelik şiddete değinen Prof. Dr. Savaş, bu konuda hepimize görevler düştüğünü belirterek "Konuyla ilgili mücadele etmeliyiz, mücadele eden kadınlarımıza destek olmalıyız. Şiddet asla kabul edilemez. Şiddetin sözlü, psikolojik veya fiziki şiddet olarak ayrımı yapılamaz. Yine dinimiz de kadını, toplumu eğitici birey olarak görmüştür. Birçok ayet ve hadisde kadına verilen değeri görebiliyoruz. Peygamber Efendimizin bir hadisinde "Sizin en hayırlınız kadınlarına en iyi şekilde davrananlarınızdır." denilmiştir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz kadınlar için "Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir." demiştir. Bu anlamda lütfen duyarlı olalım ve üzerimize düşeni yerine getirelim. Sözlerime Filistin'de, İsrail tarafından katledilen Filistinli kadınları ve çocukları anarak son vermek istiyorum. Bu zulmün son bulmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Onur Altıntuğ ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Meltem Altıntuğ tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Dinletinin ardından "Farklı Coğrafyalarda Kadın Olmak" isimli panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gültekin'in yaptığı panelde; Antropolog Dr. Halime Nur Yaşar "Kore'de Kadın", Uşak Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Tuba Arjumend "Pakistan'da Kadın", Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gültekin "Filistin'de Kadın" ve Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden ŞÖNİM Müdürü Hale Nur Tunçay tarafından "Türkiye'de Kadın" konulu sunumlar yapıldı.

Programda ayrıca Uşak Valiliği Açık Kapı Birimi, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Uşak İl Jandarma Komutanlığı, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Yeşilay'a ait stantlarda bilgilendirme gerçekleştirildi. - UŞAK