Uysal: Ekonomik Sorunların Bedelini 85 Milyon Ödüyor

(MANİSA) - Manisa Soma'da esnafla bir araya gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Topyekun bizler düğmeyi yanlış iliklemedik, bir kişi düğmeyi yanlış ilikledi. Onun bedelini de 85 milyon kişi çekiyor" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 13 Mayıs 2014'te yaşanan faciada hayatını kaybeden 301 madenciyi anma programları kapsamında Manisa'nın Soma ilçesini ziyaret etti. Uysal'a ziyaretinde, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Külahlı, parti üyeleri ve siyasiler eşlik etti. Uysal, beraberindeki heyetle Soma Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. Bir vatandaş, çalışamadığını, yardıma muhtaç ve çaresizlik içinde olduğunu ifade ederek yardım istedi. Başka bir esnaf, "Şu anda para dönmüyor, gitgide kötüye gidiyor" derken, bir diğeri "Millet yatırımlarını da artık dışarıya çıkaracak. Artık kimse faize para yatırmasın, kenara para koymasın" şeklinde konuştu.

Beş yıldır esnaflık yapan bir başka kişi de yüksek faiz oranları nedeniyle kredi çekemediğini ve mekan sahibi olamadığını belirterek, dükkan ve ev kirası gibi giderler yüzünden elinde bir şey kalmadığını anlattı. Esnaf, son 4 yıldır uygulanan faiz politikasıyla her şeyin dengesinin bozulduğunu ve gelir gider maliyetleri açısından çok kötü durumda olduklarını vurguladı.

"Bedeli karar alanlar ödesin"

Genel Başkan Uysal da ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal, "Topyekun bizler düğmeyi yanlış iliklemedik, bir kişi düğmeyi yanlış ilikledi. Onun bedelini de 85 milyon kişi çekiyor ve biz çekiyoruz. Diyoruz ki bu tür kararları verenler, yanlış kararları verenlerin bedelini kararları alanlar ödesinler. 85 milyon niye ödesin ki?" ifadelerini kullandı.

Faiz politikalarını eleştiren ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına atıfta bulunan Uysal, " 'Türkiye'nin rezervleri cari fazla vererek toplanmadı' diyor, 'bilanço içerisinde o kalemden bu kaleme aktardık' diyor. 2 yıldır bu milletin bu faizlere katlanmış olması yanlış politikaların bu piyasayı enflasyonun altında bir oranla Kredi Garanti Fonu'ndan, Merkez Bankası'ndan, diğer kanallardan finanse etmesi sonucu. Şimdi onun bedelini ödüyoruz" dedi.

Uysal, son 20 yılda Türkiye'de en çok kaybeden kesimin köylü, çiftçi, esnaf ve emekliler başta olmak üzere dar gelirli vatandaşlar olduğunu belirtti. İşveren esnafın bile işsiz hale geldiğini söyleyen Uysal, Bağ-Kur emeklilerinin ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti.

"Ciddi bir şekilde don felaketi yaşandı"

Gültekin Uysal, ziyaret sonrası yaptığı basın açıklamasında Soma'nın Manisa'nın önemli üretim bölgelerinden biri olduğunu, ancak yakın zamanda yaşanan don felaketinin de bölgeyi etkilediğini vurguladı.

Demokrat Parti olarak mevcut düzene itiraz ettiklerini belirten Uysal, "Buradaki esnaflarımızın halini şu anda görüyoruz. Sadece seçim dönemleri yaklaşınca birtakım kredilerle, aflarla Türkiye'deki problemi çözmek mümkün değil. Türkiye'nin tabandan tavana sıçraması gerekiyor. Uygulanan politikalarla üretmemeye teşvik eden, çalışmamaya teşvik eden, üreteni cezalandıran, çalışanı cezalandıran bir cari düzen var. Demokrat Parti olarak itirazımız buna. Türkiye'nin imkan ve kapasitesini biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yeniden bu iklimi oluşturacak olan siyasetin bilinci içerisindeyiz. Yeniden bu ülkede çarkların işlediği, üretenin cezalandırılmadığı, üretenin alın terinin karşılığını aldığı, her şeyden önemlisi herkesin hukukundan emin olduğu, korkusuzca yaşama hürriyetine sahip olduğu bir Türkiye hayalimiz var. Bu vesile ile ilkelerimizi, değerlerimizi, iddiamızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Uysal, Soma ekonomisinin sağlıklı işlemesinin öncelikleri olduğunu belirterek, termik santralin ısınmayı sağladığını ancak mevcut krizin uzatılmadan Enerji Bakanlığı, işletmeci şirket ve yerel temsilcilerin bir araya gelerek çözülmesi, istikrarlı üretimin sağlanması için adım atılması gerektiğini ifade etti. Ödenmeyen kömür paraları sorununun istihdam kaybına ve Soma ekonomisinin yavaşlamasına yol açtığını, don felaketinin de ek maliyet yarattığını söyleyen Uysal, bu sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Gültekin Uysal, yarın Madenci Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra sendikalarla bir araya geleceğini ve programlarına devam edeceğini bildirdi.