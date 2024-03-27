Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası\'nı ziyaret etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) ziyaret etti.

Başkan Seçer'e CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut eşlik etti.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında kentin bileşenleriyle sık sık bir araya geldiklerini ve bu tür toplantıların kent yönetiminde katkı sağladığını vurgulayarak, "Her alanda insanların kendi ihtisas kolu olan meselelere bakışı fark oluyor. Şehri ilgilendiren belediyenin yatırımları ya da uygulamaya koyduğu politikalarda, STK'ların görüşleri, eleştirileri ya da değerlendirmeleri bize yarar sağlıyor" dedi. Seçer, gelecek dönemde de buluşmaları düzenli bir şekilde sürdüreceklerini belirtti.

SEÇER, İKİNCİ 5 YILDAKİ MAKRO PROJELERİ ANLATTI

Gelecek dönem hayata geçirecekleri önemli projeleri sıralayan Seçer, "Sosyal, tarım ve diğer alanlardaki politikaları daha da zenginleştireceğiz. İkinci 5 yılda bizim için majör projelerin başında da Raylı Sistemler, Sosyal Konut ve Müftü Deresi Yaşam Vadisi projeleri geliyor" diye konuştu.

Kadın ve tarım politikalarına önem verdiklerini söyleyen Seçer, bu kapsamda 'Köyümüz Atölye Projesi'ni hayata geçireceklerini ve bu sayede özellikle kadınlar ile küçük aile işletmelerine ekonomik anlamda destek sağlayacaklarını vurguladı. Finansman gerektiren yatırımlar için de gerekli desteği sağladıklarını söyleyen Seçer, 40 milyon Euro'su MESKİ yatırımları olmak üzere toplam 156 milyon Euro finansman desteği aldıklarını aktardı.

SEÇER, YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN KONUŞTU: "ANLAMLI BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiklerinde karşılaştıkları mali tablo ile şu anda sağlamış oldukları tablo arasında ciddi fark olduğuna dikkat çeken Seçer, "Belediyede mali disiplini sağladık" dedi. Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Seçer, "Seçimlerde başarılı olacağımızı ve anlamlı bir sonuç alacağımızı görüyorum. Sizlerin de desteğiyle daha güzel işler yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRKİLİ: "KARİYER MERKEZİ MERSİN'DE BİR FARK YARATTI"

Oda hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Mersin SMMMO Başkanı Emin Levent Türkili, 2 bin 500 üye ve 500 stajyer ile faaliyet gösterdiklerini belirtti. Büyükşehir'in kendilerine destek olduğunun altını çizen Türkili, "Büyükşehir'in Kariyer Merkezi'yle birlikte eleman yetiştirme ve bağımsız denetim kursları verdik. Bu kurslar dolayısıyla ekibinizi tebrik ediyorum. Kariyer Merkezi iş bulma ve istihdam konusunda Mersin'de bir fark yarattı" dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.