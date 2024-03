Vahap Seçer, narenciye paketleme tesisinde işçilerle buluştu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Akdeniz İlçesi'nde bulunan bir narenciye paketleme tesisini ziyaret ederek, tesisteki işçilerle buluştu. Yerel seçimler için destek isteyen Seçer, "Emin olun nasıl 5 yıl süre boyunca sizlerin her türlü eksiğini tamamlamak için bu Başkanınız çalıştıysa, aynı duygu, samimiyet ve sevgiyle devam edecek" dedi.

"BAŞKANINIZ DA SİZLERE HİZMET ETMEKTEN SON DERECE MUTLU"

Buluşmada işçilere seslenen Başkan Seçer, "Bugün size misafir olduk" diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendisinden memnun olup olmadıklarını sordu ve işçilerden büyük bir 'memnuniyet' sesi yükseldi. Bunun üzerine konuşmasına devam eden Seçer, "Başkanınız da sizlere hizmet etmekten son derece mutlu. 31 Mart'ta da yine seçimleri kazanacağız. Hem de anlamlı bir sonuçla kazanacağız" dedi.

"BAŞKANINIZ HER ZAMAN YANINIZDA"

Seçer, hiçbir bölgeye ayrımcılık yapmadan 5 yıl boyunca hizmet götürdüklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019'dan sonra Çay-Çilek ve bu bölgelerdeki hizmetlerde her zaman yanınızda olup, size her zaman yardımcı. Başkanınız her zaman yanınızda oldu. Her ortamda, her beyanatında size değer verdiğini, önem verdiğini açık yüreklilikle söyledim.

"ÇAY VE ÇİLEK'TEKİ YURTTAŞ İLE MUT'TAKİ YURTTAŞ AYNI HİZMETİ GÖRDÜ"

Çay ve Çilek Mahallesi Vahap Seçer Başkan'dan nasıl hizmet gördüyse, Mut'takiler de, Anamur'dakiler de Gülnar'dakiler de aynı hizmeti gördü. Eğer Başkan'ınız olarak Mersin'de hizmet yaparken kimseyi ayırmadıysak, kimseye; 'sen falanca bölgeden gelmişsin, senin etnik yapın bu, senin mezhebin bu' diye ayırmadan hizmet etmişsek bu Başkan'a destek verilir. Sonuna kadar verilir."

"HİZMETLERİMİZE AYNI DUYGULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Yerel seçimler için destek isteyen Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu Başkanın yanında olun ki kentte huzur olsun ve insanlar kendini iyi hissetsin. Ben eminim ki Çay-Çilek Mahallesi'nde oturanlar, 'Vahap Seçer' dedikleri zaman, 'Ha bizim Başkan mı?' diyorlar. İşte önemli olan da bunu dedirtebilmek. Ben, sizin Başkanınızım. Nokta. Bu kadar basit. Sizlerin desteğinizi 31 Mart'ta alacağımı görüyorum, canı gönülden inanıyorum. Emin olun nasıl 5 yıl süre boyunca sizlerin her türlü eksiğini tamamlamak için bu Başkanınız çalıştıysa, mahallenize, sizlere hizmet ulaştırmak için çaba sarf ettiyse, aynı duygu, samimiyet ve sevgiyle devam edecek. Bundan endişeniz olmasın."

Seçer, konuşmasının sonunda da kadın işçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Program sonunda kadınlara, içerisinde mor reyhan, ince yapraklı fesleğen, kadife çiçeği gibi farklı bitkilerin olduğu tohum topları paketi hediye edildi.