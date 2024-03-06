Vahap Seçer, Tarsus'ta Halk Buluşması Gerçekleştirdi

Duatepe Mahallesi Köylü Garajı içinde düzenlenen buluşmada Başkan Seçer'e, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu, Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları ile muhtarlar eşlik etti.

"ANAMUR'DAN TARSUS'A, ÇAMLIYAYLA'DAN MUT'A HERKESE HİZMET EDİYORUZ"

Vatandaşların hep bir ağızdan "Vahap Seçer, Mersin Geçer" sloganları ile sahneye çıkan ve coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Seçer, "Tarsuslular alicenap insanlardır, sevgi doludur, kalpleri herkesi sever, kucaklar. İşte ben de Tarsusluları temsilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a herkese hizmet ediyorum. Sizlerin büyük desteğiyle 5 yılımızı geride bıraktık" dedi.

Görev süresi boyunca pandemiden depreme, yangınlardan sel felaketlerine kadar yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen hizmetlerin aksatılmadan devam ettiğini vurgulayan Seçer, "Büyükşehir Belediyesi'nin işleri sağlam olur. Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Tarsus tabiri ile' çiriş iş yapmaz. Büyükşehir Belediyesi şehir içerisindeki en güzel yolları yaptı. Caddelerini, köy yollarını da yaptı, köylüler memnun. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa en iyisini, en kalitelisini yapar" diye konuştu.

"ŞİKAYET ETMEDİK, HİZMETLERİMİZİ YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının Türkiye'de tüm kesimler tarafından örnek gösterildiğine dikkat çeken Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri tüm Türkiye'de konuşuluyor. 'Örnek belediyecilik' diye bizlerden örnek veriyorlar. 'Mersin Büyükşehir Belediyesi şöyle çalışıyor, böyle bir proje yapıyor. Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı ile yönetiliyor' diyorlar" dedi. Belediye kasasının borçla devralındığını da hatırlatan Seçer, "Başkanınız haraç mezat harcanılmış, borçlanılmış, israf edilmiş kaynaklar, heba edilmiş bir belediye kasası devraldı ama hiçbir zaman şikayet etmedi. Hizmetlerini yaptı, yapmaya da devam ediyor" diyerek Ali Boltaç'ın da aynı anlayışla başkanlık yapacağını söyledi.

Emeklilerin sorunlarını bildiğini ve CHP iktidarında emeklileri yaşatacaklarını kaydeden Seçer, "2024 seçimlerinden üstün başarı ile çıkalım. Daha sonra iktidara hazırlanalım. Umutsuzluk yok, her şeyin bir çaresi var, gün doğmadan neler doğar. Hiç merak etmeyin. Biz bu seçimlerden zaferle çıkacağız. Tarsus Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Mersin Büyük Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da rekor bir oy ile kazanacağız" diye konuştu.

"TARSUS TRAMVAYINI YAPACAĞIZ"

Kimsenin bugüne kadar Tarsus'ta tramvayı hayal dahi etmediğini belirten Seçer, "Hep küçük şeylerle vatandaş zaman geçirdi, oyalandı ama öyle değil. Tarsus çok daha güzel bir şehir olur ve oluyor. Tarsus daha güzel tesislere kavuşuyor, yollar yapılıyor, belediye kendini hissettiriyor. Anamur'a ne kadar yapılıyorsa Tarsus'un Yenice'nin hakkı değil mi? Tabi ki buraya da yapılacak, yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Tarsus tramvayını yapacağız" dedi.

BAŞKAN SEÇER'DEN DAR GELİRLİ VATANDAŞA KONUT SÖZÜ

Kiraların vatandaşın belini büktüğünü ve hayata geçirecekleri sosyal konut projesi ile de her alanda olduğu gibi yine Mersinlilerin yanında olacaklarını kaydeden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Binlerce konut yapacağız. Bunlar satış amaçlı değil, kiralayacağız. Bu, çok büyük bir istekle yapmak istediğim bir proje. Belediye Evleri alt gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza hitap edecek. Bunu tüm Mersin'de yapacağız."

"31 MART'TA, MERSİN'DEN TÜRKİYE'YE SİYASİ BİR MESAJ GÖNDERECEĞİZ"

Toplumun, kendisi için ayrım yapmadan çalışan, hizmet götüren, ilgisini esirgemeyen adayları destekleyeceğine inandığına dikkat çeken Seçer, "31 Mart'ta, Mersin'den Türkiye'ye siyasi bir mesaj göndereceğiz. Ayrım yapmadan hizmet yaparsanız, insanları kucaklarsanız, sevginizi hissettirir, sıcak elinizi, sıcak yüreğinizi insanlara verirseniz hiç merak etmeyin, bunun karşılığı size destek olarak döner. Bunu Mersin'den 31 Mart'ta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aldığı oy ile tüm Türkiye'ye gösterecek" ifadelerini kullandı.

"BEN BAŞKAN OLARAK DA ALİ BOLTAÇ'A İNANIYORUM, GÜVENİYORUM"

Konuşmasında Tarsuslulardan CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç için de destek isteyen Seçer, Boltaç ile Büyükşehir Belediye Meclisi'n de de birlikte yol aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarsuslulardan Başkanınız olarak isteğim şudur: CHP Adayı Ali Boltaç, bizim Büyükşehir Meclis üyemiz. Şu anda da adaylık yolunda yol arkadaşlığı yapan bir kardeşimiz. Biz kardeşimize inanıyoruz, güveniyoruz. Ben Başkan olarak da Ali Boltaç'a inanıyorum, güveniyorum. Asla başımızı öne eğdirmeyecek, mahcup etmeyecek. Biz de her zaman onun yanında olacağız. Onun başarılı olması için çaba göstereceğiz. Sıkıntıya girdiği noktada yanında olacağız. Bu birlikteliği sağlarız. Çok değerli, çok önemli hizmetler yaparız. Tarsus Belediye Başkanlığı seçimlerinde sizlerden Ali Boltaç'a destek istiyoruz."

"BEN EMİNİM ZAFERE ULAŞAN TARAF BİZLER OLACAĞIZ"

Seçime kadar Tarsus'u ve Tarsusluları ziyaret etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Seçer, konuşmasını, "Ben eminim zafere ulaşan taraf bizler olacağız. Doğruluk, dürüstlük, çaba ve insanlık kazanacak. Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' dediği gibi, görevini en iyi yapanlarız. Bu yönden kalbimiz rahat. Bu seçimlerde de başarılı olup hizmet kervanını Ali Boltaç'ı da ekleyerek sürdüreceğiz" diyerek tamamladı.

BOLTAÇ: "TARSUS ARTIK ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK"

Başkan Seçer ile beraber Tarsus'a hizmet getireceklerini vurgulayan CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, "Ayrışmayan, ötekileşmeyen, kutuplaşmayan her zaman bütünleşen bir Tarsus oluşturacağız. Büyükşehir Belediyemizin büyük imkanlarını Tarsus Belediyesi'nin imkanlarıyla bir araya getireceğiz. Tarsus artık altın çağını yaşayacak" dedi. Tarsus'un hak ettiği hizmete kavuşacağını vurgulayan Boltaç, Tarsus'un üniversite ve gastronomi kenti olacağının altını çizerek 7 gün 24 saat yaşayan bir kent haline geleceğini söyledi.

Program sonunda Başkan Seçer ve protokol üyeleri zafer pozu verdi. Buluşma öncesinde Tarsuslu vatandaşlar, yerel sanatçı Semir Kaşkıran tarafından verilen konser ile doyasıya eğlendi.