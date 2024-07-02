Van'da 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti - Son Dakika
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Van'da 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Van'da görev yapan 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti.

02.07.2024 09:38
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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Van'da görev yapan 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van'ın Tuşba, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale ve Çatak kaymakamlarının görev yerleri değişti. Karara göre; Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Çorum Osmancık Kaymakamı, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Elazığ Baskil Kaymakamı, Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu İzmir Kınık Kaymakamı, Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Erzurum Oltu Kaymakamı ve Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ise Manisa Gördes Kaymakamı olarak atandı.

Görev yeri değişen kaymakamların yerine ise Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan Çaldıran Kaymakamı, Çanakkale Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Tuşba Kaymakamı, Balıkesir Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun Bahçesaray Kaymakamı, Erzurum Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Başkale Kaymakamı ve Kars Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç ise Çatak Kaymakamı olarak atandı.

Kararnameyle birlikte Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu Şanlıurfa Suruç Kaymakamı, Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ise Manisa Demirci Kaymakamı olarak atanırken, yerlerine ise Konya Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şanlıurfa Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamı Önder Koç atandı. - VAN

Kaynak: İHA

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