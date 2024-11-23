Van Emek ve Demokrasi Platformu, Kayyum Atamalarını Protesto Etti

Yerel

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını protesto etti. Eğitim Sen Van Şubesi Başkanı Murat Atabay, "Halk iradesinin çiğnendiği antidemokratik baskıcı bir ülke değil, insanca bir düzende bir arada eşit ve özgür bir yaşam istiyoruz! Siyasi iktidarı kayyum uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz!" dedi.

Van Emek ve Demokrasi Platformu, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasını protesto için basın açıklaması yaptı. Van Perihan AVM önünde düzenlenen basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, siyasi parti, STK ve kurum temsilcilerinin yanısıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, şunları söyledi:

"İsterdik ki halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımızın düzenlediği şenliklere, toplantılara, halk buluşmalarına katılmak için yan yana gelebilelim. İsterdik ki ülkemizin aydınlık geleceği için, demokrasiden, eşitlikten, barıştan ve bir arada yaşamdan söz etmek için yan yana gelebilelim. Ancak ne yazık ki burada hep birlikte, bir kez daha bir demokrasi utancına şahitlik ediyoruz. Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti'den sonra Dersim ve Ovacık Belediyelerine atanan kayyum halk iradesinin nasıl ayaklar altına alındığının en çıplak örneği olmuştur.

"Belediyelere kayyum atama kararıyla seçme ve seçilme hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilmiştir"

Bu yerel yönetim rejimi halkın/seçmenin iradesinin gaspına dayalıdır. Çünkü bir demokrasinin ilk ve olmazsa olmaz şartı; eşit koşullarda tüm yurttaşların katılımına açık serbest seçimler olduğu kadar, bu seçimlerde tecelli eden yurttaş/seçmen iradesini tanımak ve ona saygı göstermektir. Halk tüm engellere ve baskılara rağmen iktidar partisinin adaylarını ısrarla tercih etmemektedir. Dolayısıyla halkın, seçmenin iradesine rağmen belediyelere kayyum atama kararıyla seçme ve seçilme hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilmiş, birlikte yaşam iradesini güçlendirecek, yerelleşmiş ve katılımcı bir demokrasiye izin verilmeyeceği tüm topluma parmak sallanarak ilan edilmiştir.

" Türkiye'de hukukun ne denli siyasallaştığını artık hepimiz biliyoruz"

Türkiye'de hukukun ne denli siyasallaştığını artık hepimiz biliyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak, sadece halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına da darbe vurmaktadır. Siyasi iktidarı, derhal bu müdahaleden vazgeçmeye ve seçilmiş belediye başkanlarını göreve iade etmeye, insan hakları ve demokrasi değerlerinden yana herkesi de siyasi iktidarın bu müdahalesine itiraz etmeye davet ediyoruz."