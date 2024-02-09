Vanlı kadın sporculardan depremzedelere selam - Son Dakika
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Vanlı kadın sporculardan depremzedelere selam

Vanlı kadın sporculardan depremzedelere selam

Van İki Nisan Şen Gençler Kadın Futbol Kulübü futbolcuları, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremzedelere selam gönderdi. Muradiye Şelalesi'nde düzenlenen etkinlikte, depremin yaşandığı illerin plakalarının yazılı olduğu tişörtler giyildi ve depremzedelere destek mesajları verildi.

09.02.2024 23:37  Güncelleme: 23:39
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Vanlı kadın sporculardan depremzedelere selam

VAN - Vanlı kadın futbolcular, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremzedelere selam gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Van İki Nisan Şen Gençler Kadın Futbol Kulübü futbolcuları, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Muradiye Şelalesi'nde etkinlik düzenledi. Depremin yaşandığı illerin plakalarının yazılı olduğu tişörtler giyip, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin isimlerini söyledikten sonra, "Kanımız canımız hep birlikte Türkiye" diyerek depremzedelere selam gönderdi.

Kaynak: İHA

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