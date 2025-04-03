Vatandaşlar bayram sevincini Millet Bahçesi\'nde yaşadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde Kayseri'ye kazandırılan Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların, bayramda da uğrak yeri oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri ve gayretleri neticesinde Cumhuriyet'in 100. yılındaki Cumhuriyet Bayramı'nda Kayseri'ye hizmet vermeye başlayan 1 milyon 260 bin metrekarelik alanı ve 1 milyon metrekare yeşil alanı ile Kayseri'ye adeta nefes olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların bayram sevincine ortak oldu. Ramazan Bayramı'nı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne konuk oldu. Çocuklar oyun alanlarında, gençler spor alanlarında, yetişkinler ise yeşil dinlenme alanları ile koşu ve yürüyüş yollarında kendine yer buldu. Donatıları ile misafirlerine spor yaptıran, onları eğlendiren, hoşça vakit geçirerek dinlenmesini sağlayan millet bahçesi, bayramda da gününü eğlenceli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Ramazan Bayramı'nda kente konuk olarak gelen yükseköğretim görevlisi Mehmet Karayel, bayram tatilini kardeşi ile birlikte geçirmek için geldiklerini ifade ederek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni de dinlenmek için tercih ettiklerini dile getirdi. Kurban Bayramı'nda da millet bahçesine geldiklerini ve çocuklarla beraber millet bahçesinin tadını aldıklarını ve bu yüzden tekrardan burayı tercih ettiklerini belirten Karayel, "Millet bahçesinden çok memnunuz. Burada gördüğümüz yapılan tasarımlar, dizaynlar, büyüklüğü ve içerisindeki çocuklar için, aileler için tasarımları, oyun parkları oldukça gelişmiş ve güzel" diye konuştu. Kayseri'nin de şehir olarak, yapılanma olarak mimarisinden çok memnun olduğunu vurgulayan Karayel, "Yolları, yapılanması, mimarisi ve mahalleler arasındaki yeşil park alanları, park alanlarının içerisinde kullanılan oyuncakların hepsi çok hoşuma gidiyor. Çok güzel tasarlanmış. Sadece yapmış olmak için yapmamışlar. Gerçekten insanların ihtiyacına, gençlerin ve çocukların geliştirebilecekleri bir park haline getirmişler ve bundan çok memnunum" ifadelerin kullandı. Millet bahçesinin minik konuklarından Alperen Karayel ise büyük kaydırakların çok güzel olduğunu dile getirerek, "Büyük kaydıraklardan korkuyorum ama seviyorum. Çok eğlenceli. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası çok güzel, millet bahçesini çok seviyoruz" şeklinde konuştu. Aslen Kayserili olan ancak İstanbul'da yaşayan Ali Altıntaş isimli vatandaş da ilk defa geldiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni çok sevdiğin dile getirdi. Altıntaş, çocukluğunun buralarda geçtiğini dile getirerek şunları söyledi;

"Bayram tatili için geldik. Burada eş, dost, akraba ziyaretlerinde bulunduk. Daha sonra Kayseri'yi biraz gezelim, eş dost ziyaretinden fırsat bulabildik. Yeni açılan yerlerden bahsetti ablam, eniştem burada. Buraya geldik, ben çok beğendim. Çok büyük çok mükemmel. İstanbul'da da var ama burası Kayseri'ye çok güzel yakışmış. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Altıntaş, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin değeri bilmek gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Çok güzel olmuş. Değerini bilmek lazım. Büyük bir alan. Çocukların çok eğlenebileceği bir alan. Gayet güzel. İnsanlar gezinti alanında, eğleniyor çocuklar, çok hoş olmuş. Oturma yerleri, böyle park alanları, benim çok hoşuma gitti. Sadece Kayseri'mizde bir deniz yok. O da olsa çok güzel olurmuş. Gayet güzel kim yaptıysa eline koluna sağlık. Millet bahçesi harika olmuş. Konumu da güzel. Otopark alanları, yeşillikler, bitki türleri var. Biraz daha ağlar büyüyünce çok güzel olacak" diye konuştu. Millet bahçesinin konuklarından Hatice Ceyda Karayel ise millet bahçesine defalarca geldiğini dile getirdi. Karayel, "Buraya çok severek geliyorum ve emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Millet bahçesinin minik misafiri Ayça Karayel de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hem çocukların gelişmesini hem de eğlenmesini sağladığını dile getirerek, "Millet bahçesi çok güzel ve gelmesi için bütün çocuklara öneriyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu park çok eğlenceli" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ