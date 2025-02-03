Yabancı Gazeteciler Adıyaman'da Deprem Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yabancı Gazeteciler Adıyaman'da Deprem Çalışmalarını İnceledi

Yabancı Gazeteciler Adıyaman\'da Deprem Çalışmalarını İnceledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 50 yabancı gazeteci için Adıyaman'da deprem çalışmaları gezisi düzenledi.

03.02.2025 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve 11 ülkeden 50'si yabancı uyruklu toplam 100 gazeteci için deprem bölgesine gezi düzenledi.

Gezinin ilk durağı olan Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan yatırımlar ve çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına bilgi verildi. Almanya, Irak, İtalya, Azerbaycan, Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden basın mensupları Adıyaman'ı gezdi. Gazeteciler ilk olarak Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. İndere konutlarının yapıldığı bölgedeki seyir terasında Vali Osman Varol tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili basın mensupları bilgilendirildi. İndere ve Örenli bölgelerinde yapılan konutları inceleyen basın mensupları, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alan ve ticaret merkezini gezdi. Gazeteciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Ulu Cami ile Mor Petros Mor Pavlos Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, "Özellikle geçici yaşam alanlarının başlangıcına ilk anda başlandı. Hemen arkasından bir ay içerisinde hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Toplam 99 ihalede 81 bin 889 bağımsız bölümün şu anda inşaatını devam ettiriyoruz. Yaklaşık 30 bin konutun da inşallah önümüzdeki ay içerisinde vatandaşlarımıza teslimini planlıyoruz" dedi.

Mor Petros Mor Pavlos Kilisesi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat İşleri Yapı Dairesi Başkanı Şengül Goncagül ise, "Yapının orjinalliği, özgünlüğü ve mevcut taşlarını kullanmak ana hedefimizdir. Yapıyı eski haline, orjinal haline getireceğiz. Şu an restorasyon, etütler uzun sürdüğü için geç başladı ama bu yılın sonunda, aralık ayının sonunda restorasyonu tamamlayıp, kilisemizi yeniden ibadete açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yabancı Gazeteciler Adıyaman'da Deprem Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi
20:09 Şarkıcı Merve Özbey’in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
20:07 Trump’tan ’ticaret savaşlarında’ geri vites Sınıra 10 bin asker gidiyor Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:52 Gece girdiği AVM’deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı Gece girdiği AVM'deki kuyumcu dükkanından, 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldı
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 21:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı Gazeteciler Adıyaman'da Deprem Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.