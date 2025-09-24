Yurt genelinde yağış yok, sıcaklıklar normallerin üzerinde - Son Dakika
Yurt genelinde yağış yok, sıcaklıklar normallerin üzerinde

24.09.2025 09:00
Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 2-4 derece normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA, DOĞU KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYREDECEK

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32
Kaynak: İHA

