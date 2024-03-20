Yalova\'daki deprem İstanbul için risk oluşturabilir

Yalova'da sabah saatlerinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, uzmanları endişelendiriyor. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Zemin Mekaniği ve Etüt Laboratuvarı Müdürü Öğretim Görevlisi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, Yalova'daki depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içerisindeki koluna sıçrama yapabileceğini ve İstanbul için risk oluşturabileceğini söyledi.
Yalova'da bu sabah saat 09: 21'de meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, kentte paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından da doğrulanan deprem, 9.71 km derinlikte gerçekleşti. İstanbul yakınlarında gerçekleşen her sarsıntı sonrası akıllara gelen ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili Yalova'daki depremin arasında bir bağlantı olup olmayacağına dair Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş değerlendirmelerde bulundu.
Şimdilik aralarında bir bağlantı olmadığını fakat Marmara Denizi içerisinde ciddi ve yavaş yavaş bir hareketlenme olduğunu söyleyen Serhat Durmuş, "Normalde 4 büyüklüğüne kadar binalarda çok ciddi hareket olmaz sadece yakın bölgelerde hissedilebilecek bir deprem. Fakat bu depremin önemi şu; Marmara denizi içerisindeki fayın halen bunun aktif olduğunu bize gösteriyor. Yani burada olan bütün depremler, kesinlikle önemsizdir diyemeyiz. Hepsinin bir anlamı var ve izlenmesi gerekiyor. Biz Marmara Deniz tabanı içerisinde olan her türlü depremleri çok önemsiyoruz. Yalova'nın dışında Gemlik tarafında da ciddi depremler oldu. Ama bizim asıl olarak beklediğimiz nokta, orta Marmara çukurundaki kilitlenme zonu. Şu anlık Yalova ve Gemlik'teki depremlerin bizim ana depremle alakası olmadığını görüyoruz. Fakat kilitlenme zonunda bir kırılma olursa eğer, İstanbul'daki muhtemel 4 senaryodan biri olan B senaryosu olan orta Marmara çukurunda bir kırılma bekliyoruz. Yani bu gerçekleşirse 7,2 ile 7,6 arasında bir deprem olur ve insanlar bundan ciddi derece etkilenecek. Çünkü bunun İstanbul'un merkezine olan uzaklığı yaklaşık 22 kilometre. Bu nedenle ben Yalova ve Gemlik'te olan depremlerinin hepsini önemsiyorum. Artık herkesin oturduğu binanın depreme ne kadar hazırlıklı olup olmadığına baktırması ve hazırlanması gerekiyor. Bina performans analizi yaptırarak binamızın gerçeği ile yüzleşmek durumundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe Marmara denizi içerisindeki bütün depremlerden kaygı seviyemiz giderek artacak çünkü 10 yıl içinde İstanbul'u çok büyük deprem beklediğini zaten biliyoruz" dedi.
"Sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz"
'Yalova'daki deprem ana deprem hattını tetikler mi' sorusuna üzerine Serhat Durmuş Kahramanmaraş'ı örnek vererek sözlerine şöyle devam etti:
"Kahramanmaraş'taki depreme bakarsak eğer, buradaki ilk deprem Hatay Samandağ'da idi. Daha sonra kırılmalar meydana gelmişti. ve sonrasında Kahramanmaraş'taki diğer fayı tetiklemişti. Bunlar yer altındaki enerji aktarımı şeklinde kırılmalarla devam etmişti. Yalova'daki bu depremlere da bakarsak, mutlaka ana fay hattı ile bunların yer altından bir bağlantısı olabilir. Ancak biz yukarıda olan depremlerin yani Yalova yukarısında olan depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattı bağlantılı bir sıçrama yapabileceğini öngörüyoruz. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Yalova'daki deprem İstanbul için risk oluşturabilir - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?