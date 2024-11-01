Yapay Zeka İlk Kez Ders Anlattı - Son Dakika
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Yerel

Yapay Zeka İlk Kez Ders Anlattı

Batman’da yapay zeka, okullarda 40 dakika ders vererek eğitimde bir ilki gerçekleştirdi.

01.11.2024 20:43
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Türkiye'de ilk defa yapay zeka ile okullarda ders anlatıldı

BATMAN - Batman'da ilk defa okullara giren yapay zeka, deneyimli bir öğretmen gibi 40 dakika boyunca öğrencilere ders anlatarak karşılıklı soru cevap ile ders işledi. Yapay zeka ile ders anlatımının Türkiye'de ilk defa Batman'da yapıldığı belirtildi.

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte yaşamın her alanında yer almaya başlayan yapay zeka, şimdi de gözünü öğretmenlerin mesleğine dikti. Batman Sason Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar öğretmeni Ahmet Avci Tasarım Beceri Atölyesi ürünü olarak ilk ders anlatan yapay zeka öğretmeni projesi ile dersin konusu olan müzecilik ve Osman Hamdi Bey konusunu yapay zekaya anlatırdı. Yapay zekanın 40 dakika boyunca okullarında öğrencilere ders anlattığını belirten okul müdür yardımcısı Uğur Taşkın, 21. yüzyılda teknolojinin geldiği noktada hemen hemen her alanda insanların hayatına kolaylıklar sağladığını söyledi. Taşkın, "21. yüzyılda eğitimin teknolojiyle entegre edilmesi gerekmektedir. Bu entegrasyon dahilinde Milli Eğitim Bakanlı tarafından okullarda atölyeler açılarak teknolojinin daha verimli kullanımı sağlanmış oldu. Bizim de atölyemizde görsel sanatlar öğretmenimiz Ahmet Avcı öncülüğünde çeşitli eğitimler veriliyor. Bu çalışmalar dahilinde bu gün de yapay zeka bir sınıfımızda öğrencilerimize 40 dakika boyunca ders anlatmış. İlk defa okulumuzda yapay zeka bir ders işleyerek öğrencilerin sorularını cevaplamıştır. Bu durum ülkemizde bir ilk oldu. Yapay zekanın bir özne olarak ders anlatması gelecekte neler yapabileceği de merak konusu oldu. Bu çalışmanın ardından merak edilen konulardan biri acaba yapay zeka tek başına eğitim ve öğretimde bir öğretmenin yerini alabilecek mi bunu merak ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Batman, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapay Zeka İlk Kez Ders Anlattı - Son Dakika

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