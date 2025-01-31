Yarıyıl Kampı Sona Erdi - Son Dakika
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Yarıyıl Kampı Sona Erdi

Yarıyıl Kampı Sona Erdi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yarıyıl kampı, öğrencilerin deneyim ve gelişimlerine katkı sağladı.

31.01.2025 12:43
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Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği yarıyıl kampı sona eriyor. Öğrenciler için düzenlenen bu programda, kamp sürecine dair değerlendirmeler yapıldı ve öğrencilerin kazandığı deneyimler ile kamp sürecine dair konular konuşuldu.

Bursa'daki Dini İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye genelindeki kamp sürecine dair değerlendirmeler yapılırken öğrencilerin kazandığı deneyimler paylaşılırken program dua okunarak başladı. Her ara tatil döneminde düzenlenen yarıyıl kampları bu sene Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören bin 774 öğrencinin katılımıyla Bursa, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, Adana ve Kastamonu başta olmak üzere 12 ilde 21 farklı merkezde gerçekleştirildi. Yarıyıl kamplarında yurt dışından gelen ve eğitim gören öğrenciler ile yurt dışındaki öğrenciler bir araya geldi. Vakıf bursluları, öğrencilerin katılımıyla 18 Ocak'ta başlayan 3 farklı temalı eğitim kampı 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Kampın, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve bilgi birikimlerini arttırmayı amaçladığını söyleyen Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürü Esen Sezen Kılıç, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz yarıyıl kampını gerçekleştiriyoruz. 26 Ocak ve 8 Şubat tarihleri arasında Bursa ve Diyarbakır'da kız ve erkek öğrencilerimize yönelik yarıyıl kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizle birlikte kamplarımız devam ediyor. Burslu öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz bu kamplarda Türkiye genelinde bin 774 öğrenciye kamp hizmeti sağlamış bulunmaktayız. Kamplarda öğrencilerimizin vakıf kimliği, şuuru ve Müslüman kimliği üzerine seminerler, sosyal ve kültürel faaliyetler, alanında uzman hocalarımızın konferansları ve cemaatle namaz programları gibi öğrencilerimizin manevi dünyalarına katkı sağlayacak etkinlikler planlamaktayız" şeklinde konuştu.

Afrika'da doğup büyüyen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölümünde eğitim gören Khalil Youssouf, kampın katkı sağladığını ve keyif aldıklarını dile getirdi. Youssouf, "Değerli hocalarımız ve öğrenciler ile birlikte tanıştık. Diğer ülke ve şehirlerden gelen öğrenciler ile beraber keyifli bir kamp geçirirken aldığımız eğitimlerle faydalı bilgiler öğrendik. Bursa'nın tarihi yerlerini öğrenirken çok eğlendik" dedi.

Tekirdağ'da eğitim gören ve burada olmaktan dolayı çok keyif aldığını söyleyen Bilal Çiçek, "Diyanet'in düzenlediği etkinlikte çok güzel vakitler geçirdik; spordan musiki eserlerine kadar birçok alanda faaliyetler yaptık. Buraya profesör hocalarımız gelerek bizleri çok bilgilendirdi. Bursa'mızın güzel yerlerini gezdik ve bunları yaparken çok keyif aldık" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Kültür, Eğitim, bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yarıyıl Kampı Sona Erdi - Son Dakika

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