Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı - Son Dakika
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Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı

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Hatay Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra yeniden geçişlere açılırken Suriyeli vatandaşlar buradan ülkelerine dönmeye başladı.

10.12.2024 09:34  Güncelleme: 10:50
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Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl önce kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaşanan son gelişmeler sonrası Suriyelilerin dönüş yolundaki yoğunluğu azaltmak adına bu kapının yeniden açılacağını ifade etti.

GEÇİŞLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından bugün sabah saatlerinde Suriyeli birçok vatandaş Yayladağı Gümrük Kapısı'na gelerek ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki gümrük kapısına da İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 'Mobil Hizmet Birimi' tırı kurularak geçişleri en hızlı şekilde yapılmasına destek veriyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKIMIZI EZDİRMEDİ"

Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönen Adem Bal, "Mutluyuz, dönüyoruz inşallah. Kimliğimi verip dönüyorum. Hayırlı olsun halkımıza, her emeği geçene teşekkür ediyorum. Türkiye'ye de teşekkür ediyorum, bizleri sığındırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz bizi ağırladığı için halkımızı ezdirmedi, sağ olsun" dedi.

İşte sınır kapısından gelen görüntüler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 13 yıl sonra Suriyeliler için yeniden açıldı
Yayladağı Gümrük Kapısı\'ndan geçişler başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan geçişler başladı - Son Dakika

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