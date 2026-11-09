YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Bilgiç, 60 milletvekili için fon iddiasına yanıt bekliyor - Son Dakika
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YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Bilgiç, 60 milletvekili için fon iddiasına yanıt bekliyor

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YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Bilgiç, 60 milletvekili için fon iddiasına yanıt bekliyor
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YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Bilgiç, 60 milletvekili için fon iddiasına yanıt bekliyor
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YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Bilgiç, fon soruşturmasında 60 eski ve yeni milletvekilinin yararlandığı iddiasına açıklama yapılmadığını öne sürdü. Bilgiç, bazı iddialarda 150 milletvekilinin adının geçtiğini belirterek Adıyaman milletvekillerine açıklama çağrısı yaptı.

(ADIYAMAN) - YENİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ali Murat Bilgiç, fon soruşturmasından 60, bazı iddialara göre ise 150 eski ve yeni milletvekilinin yararlandığının öne sürüldüğünü belirterek, "Partimizin bütün açıklamalarına rağmen, taleplerine rağmen bu konuda ilgili mercilerden herhangi bir açıklama yapılmadı" dedi.

Bilgiç, parti binasında yaptığı açıklamada, kamuoyunda "fon vurgunu" olarak anılan sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fonlardan bazı siyasetçi, bürokrat ve yargı mensuplarının haksız kazanç sağladığı yönündeki iddialara dikkati çeken Bilgiç, Adıyaman'ın mevcut ve eski milletvekillerine çağrıda bulundu. Bilgiç, herhangi bir milletvekiline yönelik somut bilgi veya belgeye dayanarak suçlamada bulunmadığını özellikle vurgulayarak, iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YÜZYILIN EN BÜYÜK YOLSUZLUĞUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bilgiç, yaşananların siyasi sorumluluğunun AK Parti iktidarına ait olduğunu belirterek, "Fon vurgunu diye anılan bu yolsuzluk dosyasında 830 milyar liranın üzerinde para yoksul yatırımcıdan alınarak bir avuç AK Partili yandaşa, bürokratlara, yargı mensuplarına ve siyaset ehli insanlara aktarıldı. Bunların tümünün sorumluluğu AK Parti iktidarına ait" dedi.

Görevlendirme ve denetim süreçlerinden hükümeti sorumlu tutan Bilgiç, "Çünkü göreve atananlar, denetlenenler, vurgunu yapanlar AK Partili" ifadelerini kullandı.

"BİR SÖYLENTİYE GÖRE 150 MİLLETVEKİLİNİN ADI GEÇİYOR"

Fon soruşturmasında bazı milletvekillerinin haksız kazanç elde ettiği yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulmadığını savunan Bilgiç, ilgili kurumlara yapılan çağrılara rağmen isimlerin kamuoyuyla paylaşılmadığını öne sürdü.

Bilgiç, "Bizi ilgilendiren boyutunu vurgulamak istiyorum. 60 tane eski ve yeni milletvekilinin bu fon vurgunundan yararlandığı ileri sürülüyor. Partimizin bütün açıklamalarına rağmen, taleplerine rağmen bu konuda ilgili mercilerden, Adalet Bakanlığından, SPK'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu fondan yararlanan insanların kim olduğu yönünde açıklama yapılmadı" diye konuştu.

YENİ Parti Adıyaman İl Örgütü olarak konunun yerel boyutunun açıklığa kavuşturulmasını istediklerini belirten Bilgiç, "Biz YENİ Parti Adıyaman il örgütü olarak en azından kendi ilimizle ilgili boyutunu açığa çıkartma çabası içerisine girmeye karar verdik" dedi.

Adıyaman'ın mevcut ve eski milletvekillerine seslenen Bilgiç, kamuoyunda dile getirilen iddialar karşısında bütün milletvekillerinin açıklama yapmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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