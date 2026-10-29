YENİ Parti’den AK Parti Isparta Milletvekili Zabun’a “hırsız” tepkisi: “Önce kendi içine bak”

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un "hırsız" sözlerine YENİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı tepki gösterdi. Karaca, 128 milyar dolar tartışmasını gündeme getirirken Halıcı, fonlarla ilgili iddialar üzerinden AK Parti'yi eleştirdi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun'un Yalvaç İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler, YENİ Parti'nin tepkisine neden oldu. Zabun'un, "Başkaları hırsızlarını cumhurbaşkanı adayı etmeye çalışırken, ahlaksızlarını savunurken biz yanlışa düşenleri kanserli hücre gibi içimizden söküp attık" sözlerine, YENİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı yanıt verdi.

KARACA: "ÖNCE KENDİ PARTİNİN İÇİNE BAK"

YENİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, Zabun'un açıklamalarına tepki göstererek, geçmişte gündeme gelen yolsuzluk iddialarını ve 128 milyar dolar tartışmasını hatırlattı.

Karaca, 17-25 Aralık sürecinde dört bakan hakkında gündeme gelen iddiaları hatırlattı, bu konuda gerekli işlemlerin yapılmadığını savundu ve "Sayın Zabun, bir hırsız arıyorsan önce kendi içine bak. Kendi partinin içine bak" dedi.

Karaca, 128 milyar doların akıbetine ilişkin soruların hala yanıtlanmadığını belirterek, Zabun'un siyasi geçmişini ve Isparta'daki çalışmalarını da eleştirdi. Kentin yol sorunlarının çözülemediğini savunan Karaca, emeklilerin ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan iktidarı sorumlu tuttu.

HALICI'DAN FON TARTIŞMASI ÜZERİNDEN İKTİDARA ELEŞTİRİ

YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da Zabun'un açıklamalarına, fonlarla ilgili iddialar üzerinden yanıt verdi. Halıcı, 214 kişilik olduğu öne sürülen bir listenin kamuoyuna açıklanmadığını ifade ederek iktidarı eleştirdi.

Halıcı, "Halkın tam bir trilyon lirasını çalan AKP'li. Bunu denetlemesi gereken SPK'dakiler AKP'li. Denetleyecek kurumdaki AKP'lileri atayan da AKP'li" ifadelerini kullandı.

Söz konusu listenin Adalet Bakanlığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletildiğini ileri süren Halıcı, aradan 40 gün geçmesine rağmen listenin açıklanmadığını savundu.

"HIRSIZLARI BULMAK İSTİYORSANIZ ADRESİ VERİYORUM"

Zabun'un Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarına yönelik sözlerine de tepki gösteren Halıcı, yanlış yapanların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Mahkeme kararı olmadan kişilere suç isnat edilmesini eleştiren Halıcı, Zabun'a 214 kişilik olduğu öne sürülen listeyle ilgili soru önergesi vermesi çağrısında bulundu. Halıcı, "Zabun hırsızları bulmak istiyorsa adresi veriyorum. Söğütözü Caddesi, numara 6, Çankaya, Ankara, AKP Genel Merkezi" dedi.

Emeklilerin ekonomik koşullarına da değinen Halıcı, emekli aylıklarına ara zam yapılması yönündeki taleplerini ve bu konuda verdiklerini belirttiği kanun tekliflerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere aylık 10 bin lira zam yapılmasının maliyetine ilişkin açıklamasını gündeme getiren Halıcı, fon tartışmalarında söz konusu edilen tutarla emekli aylıklarına yapılacak artışın maliyetini karşılaştırdı.

Halıcı, "Meğer para varmış. Ama emekliye yokmuş. Para bu 214 kişiye gitmiş. 17 milyon emeklinin hakkını Osman Zabun'un partisi AKP, 214 kişiye aktarmış" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarılarının ardından siyasi baskıyla karşı karşıya kaldığını savunan Halıcı, iktidara seçim çağrısında bulundu. Halıcı, konuşmasının sonunda hukuk devleti, demokrasi ve milli egemenlik vurgusu yaparak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.