Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor.

15.08.2024 19:23  Güncelleme: 19:30
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi'nin genel merkezinde gerçekleşen ziyarette heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Erbakan ve Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi. Erbakan yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah Partimizin seçilmiş olan belediye başkanlarına maalesef seçim sonrasından itibaren iktidar kanadı çeşitli yollarla birtakım baskılarda bulundu. Buralar daha ziyade küçük yerleşim merkezleri, beldeler, küçük ilçeler. İktidarın kamunun desteği ve yardımı gerçekten de buralarda önemli. Ancak bunları bir baskı aracı olarak maalesef kullandılar" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Yeniden Refah Partili belediyelerin elindeki avantajların alındığını savunarak, "İmkansızlıklar içerisinde olan küçük yerleşim yerleri ve milletin iradesine rağmen siyaseten uygun olmayan bir şekilde operasyon ve transferler yapıldı. Yeniden Refah Partimize Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi diyoruz" ifadesini kullandı.

"Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi"

Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını da yanıtlayan Erbakan, şunları kaydetti:

"Kasım Bey, Murat Kurum'la ailece görüşen, çok eskiden beri dostluğu olan bir kimse. Halen de görüşmeleri devam ediyor ama görüşmelerin içerisinde tabii ne konuşuldu, ne dendi ayrıntısına vakıf değiliz. Ancak bu gibi tekliflerin olması muhtemel. Çünkü Anadolu'nun ücra köşesindeki bir belde belediye başkanımıza bile bu kadar operasyon yapılıyorken, Kasım Gürpınar'a da böyle bir teklifin olmaması veya herhangi bir baskının olmaması aslında düşünülemez. Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi olarak belediye başkanlığına devam ediyor. Görevinin başında, böyle bir şey olacağına da Yeniden Refah Partisi olarak ihtimal vermiyoruz."

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemekten dolayı pişman mısınız?" sorusunu da yanıtlayan Erbakan, "Siyasi bir yol ayrımına girdiğimiz noktada bu gibi hamlelere karşı ve AK Parti iktidarının birtakım olumsuz açıklamalarına karşı hep bize sorulduğu zaman 'bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' diye cevap vermiştik. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alması, Cumhur İttifakı'nın başarısında çok önemli bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Gülpınar şu anda Yeniden Refah Partimizin üyesi' - Son Dakika

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