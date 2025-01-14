Yerleşik yabancılardan oluşan 'Yeni Alanyalılar Meclisi' Alanya Belediyesi'nde buluştu - Son Dakika
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Yerleşik yabancılardan oluşan 'Yeni Alanyalılar Meclisi' Alanya Belediyesi'nde buluştu

Yerleşik yabancılardan oluşan \'Yeni Alanyalılar Meclisi\' Alanya Belediyesi\'nde buluştu

Alanya Belediyesi Kültür ve Turizm Komisyonu çatısı altında yeniden yapılandırılacak olan ve tamamı Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılardan oluşan Yeni Alanyalılar Meclisi'nin ilk buluşması gerçekleştirildi.

14.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:09
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Alanya Belediyesi Kültür ve Turizm Komisyonu çatısı altında yeniden yapılandırılacak olan ve tamamı Alanya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılardan oluşan Yeni Alanyalılar Meclisi'nin ilk buluşması gerçekleştirildi. Alanya'da ikamet eden yerleşik yabancıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Yeni Alanyalılar, kurulacak komisyonlarda memnuniyetle yer almak istediklerini belirttiler.

"Şehrimize değer katıyorsunuz"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Özçelik, "Sizleri Alanya'da, hepimizin gururla evimiz dediği bu güzel şehirde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Alanya, yıllar içinde barışın, uyumun ve kültürel birlikte yaşamanın küresel bir simgesi haline gelmiş, 130'dan fazla milletten insanı misafir eden bir şehir olmuştur. Bugün burada toplanarak, bizi tanımlayan bu birlik ve çeşitliliği kutluyoruz. Belediye Başkanınız olarak, Alanya Belediyesi'nin böylesine zengin ve çeşitli bir topluluğun parçası olmanın beraberinde getirdiği fırsatların ve zorlukların tamamen farkında olduğunu vurgulamak isterim. Her biriniz, temsil ettiğiniz benzersiz geçmişleriniz ve kültürlerinizle şehrimize paha biçilemez bir değer katıyorsunuz. Hep birlikte, Alanya'yı uyumun ve dayanışmanın küresel bir modeli olarak sergileme gücüne sahibiz. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, sizleri yabancı olarak görmüyoruz. Bunun yerine sizleri Yeni Alanyalılar olarak kucaklıyoruz" dedi.

"Daha kapsayıcı, şeffaf ve etkili bir şekilde faaliyet gösterecek"

Son 20 yıldır, Yabancılar Meclisi fikri uygulanmakta olduğunu belirten Başkan Özçelik, "Ancak önümüzdeki süreçte, bu girişimin artık resmi düzenlemelerle desteklenen bir yapıya dönüşeceğini duyurmaktan gurur duyuyoruz. Alanya Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Komisyonu çatısı altında yeniden yapılandırılacak olan bu meclis, uluslararası sakinlerimizin seslerini temsil etmek üzere daha kapsayıcı, şeffaf ve etkili bir şekilde faaliyet gösterecektir. 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra ben ve arkadaşlarımla birlikte Alanya'ya yeni bir yönetim anlayışı geldi. Sizler bizim için yabancı değilsiniz, Yeni Alanyalılar'sınız. Bize ve bizden sonraki yönetimlere de desteklerinizi bekliyoruz. Bugün sizi bu yeni oluşumdan haberdar etmek için buraya davet ettik. Bundan sonra komisyon ve meclis kararı ile kuruluşu resmi olarak tamamlayacağız. Kurallar ve yönergeler oluşturulacak. Tüm dernekleri, toplumsal kuruluşları ve bireyleri bu oluşuma destek olmaya davet ediyorum. Hep birlikte, hepimizin sevdiği Alanya'yı sevgi, huzur ve barış haline getirelim" şeklinde konuştu.

Gençlik meclisi kurulacak

Yeni Alanyalılar Meclisi çatısı altında alt komisyonlar ve bir Gençlik Meclisi kurulacağını belirten Başkan Özçelik, "Uluslararası sakinlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve iş birliğini güçlendirmek adına alt komisyonlar da oluşturmayı planlıyoruz. Bu alt komisyonlar, kamu kurumları arasında etkili iletişimi sağlamak ve sorunlara hızlı çözüm sunmak amacıyla kolaylaştırıcı bir rol üstlenecektir. Ayrıca, birlikteliğimizi gelecek nesillere aktarmanın önemini göz önünde bulundurarak, Gençlik Meclisi adıyla yeni bir yapı oluşturacağımızı büyük bir mutlulukla duyuruyorum. Bu platform, yerel ve uluslararası topluluklardan genç üyeleri bir araya getirerek, topluluğumuzda birlik ve karşılıklı saygı ruhunu güçlendirecektir. Dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını ve bireyleri bu iş birliğine katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte, sevgiyle bağlandığımız ve evimiz olarak seçtiğimiz Alanya'yı daha güçlü, daha kapsayıcı bir şehir haline getirebiliriz. Başvuru formları dağıtılacak ve komitemiz tarafından hızla değerlendirilerek topluluğumuzu gerçekten temsil eden bir meclis oluşturulacaktır." dedi. Başkan Özçelik sözlerini, "Alanya'nın barış, birlik ve ortak refah mirası üzerine el ele inşa etmeye devam edelim. Birlikte, Alanya için, topluluğumuz için ve geleceğimiz için" diyerek tamamladı.

Başkan Danışmanı Açıkalın, katılımcıları bilgilendirdi

Başkan Özçelik'in ardından söz alan fahri konsoloslar, Alanya Belediyesi'nin bu yeni oluşturduğu kuruluşu desteklediklerini açıkladılar. Ayrıca toplantıya katılan tüm yerleşik yabancılar Alanya Belediyesi çatısı altında böyle bir kurum oluşturulabilmesi adına bir dilekçe imzaladılar. Yeni Alanyalılar Meclisi'nin resmi bir prosedürü olacağını ve meclise bağlı komisyonlar oluşturacaklarını belirten Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, "Bu yapıyı bir yasal platforma oluşturmak için kolları sıvadık. Az önce imzaladığınız dilekçeler sizlerin bu yapıyı desteklediğini belirtiyor. Sizler ve bizler bu meclisi birlikte oluşturacağız. Ayrıca meclisimize bağlı; Kültür ve Değişim Komitesi, Eğitim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Sosyal Entegrasyon Komitesi, Turizm ve Ekonomik Gelişim Komitesi ile Sokak Hayvanları İletişim Grubu kurulacak. Bir de beni de çok heyecanlandıran Gençlik Meclisi'mizi kuracağız" dedi. Yerleşik yabancılar, dilekçelerle başvurularını gerçekleştirecekler ve Yeni Alanyalılar Meclisi'nin üyeleri önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Toplantıya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı ve Yeni Alanyalılar Meclisi Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Sri Lanka Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu, Moldova Fahri Konsolosu Ali Okur ve çok sayıda Yeni Alanyalılar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerleşik yabancılardan oluşan 'Yeni Alanyalılar Meclisi' Alanya Belediyesi'nde buluştu - Son Dakika

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