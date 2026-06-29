Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı
29.06.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, 6 Şubat depremleri nedeniyle verilen 3 yıllık aranın ardından yeniden başladı. Çırmıktı Bölgesi'nde düzenlenen festival, kortej yürüyüşü, açılış töreni, kiraz yarışması ve karakucak güreşleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği, Malatya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası iş birliğinde düzenlenen 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, üç yıllık aranın ardından yeniden büyük bir coşku ve heyecanla başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilemeyen festivalin yeniden hayat bulması, ilçenin kadim bölgesi Çırmıktı'da heyecanla karşılandı. Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel kimliğinin merkezi olan Çırmıktı Bölgesi'nde düzenlenen festival, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı

FESTİVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Festival programı, Yeşilyurt Eski Kaymakamlık Binası önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, sporcular, üreticiler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, davul-zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve festival pankartlarıyla süslenen kortej, vatandaşların alkışları eşliğinde Yeşilyurt Güreş Sahası'na kadar devam etti. Kortej boyunca oluşan birlik ve beraberlik görüntüleri festivale ayrı bir anlam kattı.

Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı

BAŞKAN GEÇİT: FESTİVALİMİZ YENİDEN AYAĞA KALKIŞ SÜRECİNE DEĞER KATIYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt'un kültürel mirasını korumak, tarımsal üretimi desteklemek ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kiraz Festivali'nin ilçenin yeniden ayağa kalkış sürecine ayrı bir değer kattığını söyledi. Depremlerin ardından Yeşilyurt'u yeniden inşa ederken özellikle doğal, tarihi ve turistik zenginlikleriyle öne çıkan kadim bölgelerdeki yaraların sarılmasına öncelik verdiklerini belirten Geçit, Yeşilyurt'un Malatya'nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Geçit, Çırmıktı bölgesinde devam eden Lezzet Caddesi Restorasyon Projesi, 180 dönümlük Rezerv Alan Projesi ve Beylerderesi Yaşam Vadisi yatırımlarıyla bölgenin tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı

EN İYİ KİRAZ YARIŞMASINDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Festival kapsamında Yeşilyurt kirazının kalite ve lezzetinin ulusal ölçekte tanıtılmasına katkı sunan En İyi Kiraz Yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan Arda Küçükkuş'a 20 bin TL, ikinci Emir Ömer Özendi'ye 15 bin TL, üçüncü Şeyma Kızıltan'a 10 bin TL, mansiyon ödülüne layık görülen Abdurrahman Uçar'a ise 7 bin 500 TL para ödülü verildi. Ödüller, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Protokol konuşmalarının ardından, Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nin ülke çapında marka bir organizasyona dönüşmesinde önemli katkıları bulunan merhum belediye başkanları Mehmet Kavuk ile Soysal Kekevi adına aile mensuplarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı

PEHLİVANLAR ER MEYDANINA ÇIKTI

Açılış töreninden sonra Güreş Ağalığını Adil Nalbant'ın üstlendiği Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda tribünler dolarken, sporcuların ortaya koyduğu mücadele büyük beğeni topladı. Er meydanında ter döken pehlivanlar, centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı. Üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, ilçenin kültürel mirasını, tarımsal zenginliğini ve sosyal birlikteliğini yeniden öne çıkaran renkli etkinliklerle başladı.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Montella ile sil baştan Ekibe mentör geliyor, Milli Takım’da santrfor inadı bitiyor Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı
CHP’den Özgür Özel’in görevden alındığı iddiasına yalanlama CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama
Kadir İnanır’ı anma töreninde “Kenan Evren“ gerilimi Bir kişi salondan çıkarıldı Kadir İnanır'ı anma töreninde "Kenan Evren" gerilimi! Bir kişi salondan çıkarıldı
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:59
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç Anne, amca ve eski eş tutuklandı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:49:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.