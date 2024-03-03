İstanbul'da düzenlenen 6. Vefa Ödülleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, 'Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü' verildi. Başkan Büyükerşen, "Hayatım boyunca bana ne görev verilirse onu yapmaya çalıştım. Ben bir hizmetkarım. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ulusunun hizmetkarıyım. Son nefesime kadar da bu devam edecek" dedi.
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 6'ncı Vefa Ödülleri Töreni, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanları, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, CHP'ye emek vermiş isimler başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:
"Örnek alınacaksa bu işin örnek alınması, ders alınacaksa bundan ders alınması lazım. Öyle 'Vefa gösteriyoruz' diye vefa gösterilmeyen değil, kurumsal kimliğin sahiplendiği ve bugünlere birbiriyle itişe kakışa değil, birbirinin eksiğini bulanların değil, birbirine çelme takanların değil, ta o günden bugüne dayanışarak gelenlerin, kol kola girenlerin, birbirine kol kanat gerenlerin ve örgütü tüm kademeleriyle dışlamak değil, sahiplenmenin başarısıdır bu. İster hayatta olsunlar, ister olmasınlar, ister sonuncusu olsun, ister birincisi olsun CHP'nin bir genel başkanına, tüm genel başkanlarına vefa göstereceksek, bunu partilerini iktidar yaparak göstereceğiz arkadaşlar. Bu inanç, özgüven, bu enerji ile her birinize olan inancımla, güvencimle bu güzel gece için bir kez daha emeği geçenlere, bugünlere getirenlere, ilk gün akıl edenlere teşekkürlerimi sunuyorum."
Törende Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü, EBB Başkanı Büyükerşen'e verildi. Ödül öncesi salonda Büyükerşen'in hayatını anlatan kısa film gösterildi. Daha sonra Büyükerşen'e ödülünü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.
İstanbul Vefa Ödülü Yüksel Çengel'e verilirken, Türkiye Vefa Ödülü ise eski İmar ve İskan Bakanı Erol Tuncer'e takdim edildi. Erol Tuncer, ödülünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinden aldı.
Törende yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaşan Başkan Büyükerşen, vefanın çok önemli bir duygu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"BEN ATATÜRK VE TÜRK ULUSUNUN HİZMETKARIYIM"
"Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, jüri üyelerine, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca bana ne görev verilirse onu yapmaya çalıştım. Ben bir hizmetkarım. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk ulusunun hizmetkarıyım. Son nefesime kadar da bu devam edecek."
Akademide ve Anadolu Üniversitesi'nde başta Açıköğretim Fakültesi olmak üzere hayata geçirdiği çalışmaları katılımcılara aktaran Büyükerşen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Son görevim ise belediyecilik oldu. Rahmetli Bülent Ecevit ile siyasete girdim. Bu sayede çağdaş şehircilik anlayışı ile insanların içerisinde mutlu ve gururlu olduğu şehir modelini herkese gösterdik. Her şeyin sonu olduğu gibi belediye başkanlığının da sonu gelince yerime, benim yanımda yetişen hukukçu bir Türk kadınını teklif ettim. Genel Başkanımız ile partimiz kabul etti. İnşallah bu seçim sonucunda Türkiye, Eskişehir'den bir Cumhuriyet kadınını tanıyacak ve o da herkese örnek olacak. Türkiye'nin geleceğine inançla, umutla bakıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e ömür boyu borçlu olduğumuzu asla unutmayalım."
Son Dakika › Yerel › Yılmaz Büyükerşen'e Hayat Boyu Mükemmeliyet Ödülü - Son Dakika
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