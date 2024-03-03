Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veda etti - Son Dakika
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Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veda etti

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na veda etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce’yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin” dedi.

03.03.2024 15:37  Güncelleme: 17:16
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Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Sizlerden asla ayrılmıyorum. Ayşe Ünlüce'yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin" dedi.

EBB Başkanı Büyükerşen, Halk TV'de yayınlanan "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar"ın konuk oldu. Başkan Büyükerşen'in akademik yaşamının yanında 25 yıldır sürdürdüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veda etmesine ithaf edilen programda duygusal anlar yaşandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, gazeteci-yazar Serhan Asker'in sunduğu programda EBB Senfoni Orkestrası, Şef Ender Sakpınar'ın yönetiminde performans sergiledi. Orkestraya konuk solist olarak Çimen Yalçın eşlik etti. Halk oyunları ekibi de Kırım ve Eskişehir'e ait yöresel oyunları sahneledi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Halk TV'den canlı yayınlanan programa; Başkan Büyükerşen'in yanı sıra CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuk olarak katıldı.

Büyükerşen'in fotoğraflarından ve hayata geçirdiği projelerin yer aldığı kısa filmin gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Başkan Büyükerşen programda, şunları söyledi:

"Sizlerden asla ayrılmıyorum. Benim yanımda yetişmiş, en az benim kadar Atatürkçü Ayşe Ünlüce'ye görevi huzurla devrediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ayrılıyorum ama sizlerden ayrılmıyorum. Ben, sizlersiniz yapamam bunu zaten biliyorsunuz. Yıllardır yaptığımız hizmetlerde birisi benim sağ, birisi sol kolum olan Ahmet Ataç ve Kazım Kurt kardeşlerim ile birlikte Ayşe Ünlüce var. Gözünüz arkada kalmasın. Ayşe Ünlüce'yi sizlere emanet ediyorum. Ahmet Ataç ve Kazım Kurt ile birlikte Cumhuriyetçi Türk kadınının, bir hukukçunun, bizim yanımızda yetişen bir adayın kazanabileceğini gösterin. Sizi çok seviyorum. Eskişehir ve sizler benim hayatımın en değerli parçasısınız. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bizler büyük projeler yaptık ama siz sahip çıktınız. Ne kadar değer bilen bir halk olduğunuzu biliyor ve teşekkür ediyorum. Bu hizmetler karşılığında verilen ödüller bize değil her zaman sizlere verilmiş ödüllerdir."

Büyükerşen, 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi ve Eskişehir'de yaşananları da izleyicilerle paylaştı. İtfaiyenin yenilenmesi ve inşaatlarda beton kalitesinin artırılması konusunun Eskişehir'de ilk yapılan işlerden biri olduğunu belirtti. Göreve geldiği 1999 yılından bu yana Eskişehir'de altyapıdan üstyapıya yapılan proje ve yatırımları aktaran Büyükerşen, salondaki izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Büyükerşen, Eskişehir'in bir turizm şehrine dönüştüğünü de belirterek bunun kent ekonomisine katkısını izleyicilerle paylaştı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemlerinde yaşadıklarını ve anıları paylaşan Büyükerşen'in sözleri sırasında izleyiciler de gözyaşlarını tutamadı. Belediye Başkanlığı sonrası emeklilik döneminde de üretmeye kitap yazarak devam edeceğini paylaşan Büyükerşen bu konudaki fikirlerini de paylaştı.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce konuşmasında, şunlara yer verdi:

"Atatürk sevdalısı bir Cumhuriyet kenti Eskişehir'in ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmaktan onur duyuyorum. Yılmaz Hocamızla Eskişehir'de 25 yılda çok büyük bir değişim yaşandı. 20 yılında Ahmet Ataç ve 10 yılında Kazım Kurt Başkanlarımızın da çok büyük payı var. Ben de bu ekibin bir parçası olarak bu güzel şehri korumak ve daha ileriye taşımak üzere bu güzel bayrağı devralacak olmanın gururunu yaşıyorum. Eskişehirlilere çok güveniyorum. Yapılan her şey sizlerle birlikte oldu. Saha gezilerimizde de görüyoruz ki; kadınlar destekliyor ama erkek hemşehrilerim de çok büyük destek veriyor. Bu çok mutluluk verici."

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da şunları söyledi:

"Odunpazarı'nda 10 yıldır kamucu, halkçı bir belediyecilik uygulamasıyla tasarruf eden ve bütçesini düzenleyen bir belediye yarattık. Halkın katılımını çok önemsedik. Tüm çalışanlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla belediyeyi yönetiyoruz. Bundan sonra da öyle olacak. Eskişehir; Odunpazarı, Tepebaşı ve diğer kırsal ilçelerdeki başarıyla Cumhuriyet Halk Partisinin kalelerinden oldu ve olmaya devam edecek. Gelecek süreçte de kadınları, gençleri, çocukları, yaşlılarımızı mutlu edecek projeler yapmaya devam edeceğiz. Sosyal ve halkçı belediyeciliği en iyi uygulayan şehir Eskişehir'dir. İktidar ile uyumlu belediye olmak zorunda değil. Eskişehir'de, 25 yıldır iktidarla aynı partiden olmayan bir yönetimle çok büyük başarılara imza atıldı."

Başkan Kurt, afet riskli alanların dönüşümü konusunda yetkinin belediyelere devredilmesi konusunda da iktidara çağrı yaptı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise şöyle konuştu:

"20 yıldır beraberiz. Çocuklarımızla, kadınlarımızla, büyüklerimizle, engellilerimizle her alanda çok güzel projeler yaptık. Sağlık projelerini geliştirdik. Bu dönemde daha da ilerleteceğiz. Eskişehir, Türkiye'ye örnek projelerini sürdürecek. Her zaman söylüyorum. Türkiye Eskişehir olsa. Yılmaz Hoca'mızla her zaman birlikte olacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Büyükşehir'e kadın bir Belediye Başkanı onur katacaktır."

Usta sanatçı Müjdat Gezen yayına telefonla bağlanarak Eskişehir'e Büyükerşen'in heykelini hediye etmek istediğini belirtti. Gezen'in Başkan Büyükerşen ile ilgili görüşlerini aktardığı program için sosyal medya üzerinden de binlerce mesaj paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programa mesaj göndererek teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 3 saat süren program, salondaki izleyicilerin telefonlarının ışıklarını yakması ve 'Samanyolu' şarkısı eşliğinde sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na veda etti - Son Dakika

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