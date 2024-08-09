Yoncalı Karavan Kamp Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yoncalı Karavan Kamp Alanı Hizmete Açıldı

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Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mesire Alanı içerisine yapılan Yoncalı Karavan Kamp Alanı hizmete açıldı. Kamp alanı doğaya saygı göstererek ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak inşa edildi.

09.08.2024 12:13  Güncelleme: 12:25
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Yoncalı Karavan Kamp Alanı hizmete açıldı

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından Yoncalı Mesire Alanı içerisine yapılan Yoncalı Karavan Kamp Alanı hizmete açıldı.

Projenin açılışında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kamp alanının doğaya saygı göstererek ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak inşa edildiğini vurguladı. Kahveci, "Yoncalı Mahallesi, Alaattin Keykubat Caddesi üzerinde bin 230 metrekare alana sahip, içerisinde bay-bayan, engelli tuvaleti ve her karavan için elektrik kullanabilecekleri panolar bulunan ve güvenliğiniz açısından da giriş kapısında güvenlik noktası etrafı panel çitlerle kapalı bir alana sahip bu özel olarak tasarlanmış kamp alanımızı siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Sizin konforunuz ve memnuniyetiniz için her ayrıntıyı titizlikle düşündüğümüzü bilmenizi isterim. Burada, her birinizin kendinizi evinizde gibi konforlu ve rahat hissetmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından dua okunması ve kurdele kesimi ile Yoncalı Karavan Kamp Alanı hizmete girdi. Programa, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, siyasi parti temsilcileri, karavan kampseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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