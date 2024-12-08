Yozgat Belediyesi, İndirim Yaparak Su Fiyatını 9 Liraya Düşürürken; Yerköy Belediyesi, 4 Liradan 20 Liraya Yükseltti

Yerel

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat Belediyesi, geçen ağustos ayında 6 liradan 12 liraya çıkardığı su bedelini yılbaşından geçerli olmak üzere 9 liraya düşürürken; Yerköy Belediyesi, zam yaparak daha önce 4 lira olan su bedelini 20 liraya yükseltti. Tüketim oranı arttıkça su bedeli kademeli olarak artacak. CHP Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar, belediye meclisinde yüzde 100 zamla suyun 9 liraya çıkarılmasının kabul edildiğini, ancak ek kalemlerle 20 liraya çıkarılarak belediye meclisi üyeleri ve halkın yanıltıldığını söyledi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Fatih Arslan ve partisinin meclis grubu, şebeke suyu maliyetlerinin yüksek olmasını gerekçe göstererek zam yapılmasını belediye meclisinin gündemine taşıdı. Olağanüstü toplantıda, AKP grubunun yüzde 200'lük zam talebi kabul görmedi, yüzde 100 oranında zam yapılması uygun bulundu. 1 ila 3 metreküp arasında su tüketimi üzerinden yapılan zam ile 4 lira olan bir metreküp su 8 liraya yükseltilirken, buna atıksu, katı atık, çevre temizlik, KDV eklenerek faturaya suyun metreküpü 20,43 lira olarak yansıtıldı. Su tarifesinde kademeli artış ile suyun fiyatı yükseltildi. 4 ila 8 metreküp arasında su tüketenler, her metreküp su için 33,53 lira, 10-20 metreküp su tüketenler 39,57 lira, 21-30 metreküp su tüketenler 44,10 lira, 31-50 metreküp su tüketenler 54,67 lira, 51 metreküp ve üzeri su tüketenler 78,83 liradan ödeme yapmaya başladı. Ekim ayında 16 metreküp su tüketen bir abone 125,92 lira öderken, kasım ayında 13 metreküp su tüketen abone 429,31 lira fatura ile karşılaştı.

Gazi, Şehit yakını, özürlülerin tarifesi de değişti

Yerköy ilçesinde gazi, şehit yakını, özürlülerin tarifesine yapılan zamla suyun metreküp tüketimi kademeli olarak artırılarak 13,90 lira ila 42,59 lira arasında faturalandırılıyor. Ticarethaneler 24,25 lira ila 113,17 lira arasında bir fiyat öderken, inşaatlarda kullanılan suyun metreküpü 237,05 liraya, resmi kurum ve okullarda da 127,32 liraya çıkarıldı.

"Vatandaşlardan bizler de tepki alıyoruz"

CHP Yerköy İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Uyar, sokakta karşılaştıkları her vatandaşın tepkisiyle karşılaştıklarını belirterek, mecliste görüşülen tarife ile faturalara yansıyan bedelin uyuşmadığını söyledi. Mecliste bir metreküp suyun bedeline yüzde 100 oranında zammın uygun bulunduğunu aktaran Uyar, kademeli artış ve diğer maliyete etki eden konuların meclise getirilmediğini, dolayısıyla hem meclis üyelerinin hem de halkın yanıltıldığını bildirdi. Uyar, şöyle konuştu:

"Yerköy'deki su faturalarına yapılan zammın halk tarafından tepkiyle karşılanması sonucu doğan mağduriyeti önümüzdeki meclis toplantılarında, ocak ayı ve şubat ayındaki meclis toplantılarında dile getirerekten 15 bin abonesi bulunan ilçemizde mağduriyetin giderilmesiyle alakalı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Kasım ayı meclis toplantısında belediye meclis grubuna olağanüstü gündem olaraktan AK Parti grubunun getirmiş olduğu su tarifelerine zam görüşmelerini biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak olağanüstü gündem değil aralık ayı meclis toplantısında olağan gündemle değerlendirmesi konusunda talebimizi iletmemize rağmen bu talebimiz karşılık görmedi. Belediye meclisinde tarafımıza eksik bilgi verilmesinden kaynaklanan sıkıntıları da şu anda halkımız yazılan su faturalarından doğan mağduriyetleri, sosyal medyada, sokakta karşılaştığımız tüm vatandaşlardan bizler de tepki alıyoruz. Diğer parti grupları da tepkiyle karşılaşıyor. Kasım ayındaki meclis toplantısında suyun metreküpünün Yozgat Belediyesi'nden Devlet Su İşleri'nden 12 liraya alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Biz de meclis grubunda Yerköy'deki su faturalarının metreküp hesabının 4,5 liradan vatandaşa ortalama değerli satıldığı söylendi. Bizler de burada Yozgat'tan 12 liraya alınan suyun 4,5 liradan satıldığını duyunca kamu zararı doğmaması için AK Parti grubunun yüzde 200 zam teklifine ret verdik. Bu memlekette asgari ücretli, emekli, esnaf, Bağ-Kur'unu yatıramazken, asgari ücretli 17 bin lirayla geçim sıkıntısı yaşarken, emekli 12 lira maaşıyla geçinemez durumdayken bir de asgari ücrete zam yüzde 25 gündemdeyken yüzde 200 zammın su faturalarına zam olaraktan karşı çıktığımızı dile getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi grubundaki arkadaşlarımız, yüzde 100 zam teklifini şöyle teklif ettiler; ortalaması 4,5 liradan alındığı için yüzde 100 zam teklifi gelirse suyun küpünün 9 liraya çıkacağını, hiç kimse burada art niyet aramadığı için 12 liradan alsak da 9 liradan halkımıza bunu satarız iyi niyetiyle bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olaraktan evet verdik. Kasım ayının meclis gündeminde geldiğinde su faturalarındaki halkı yanlış yönlendirmenin ve belediye meclis üyesini yanlış yönlendirmenin burada farkını gördük. Durumun ne kadar içler acısı olduğunu gördük. Bir metreküple, üç metre arasında 4,5 lira bize teklif edildiğini biz bunu bilmiyorduk. 15 bin abonemizin hakkını savunmak için ocak ve şubat aylarında gerekirse mart ayına kadar da her belediye meclisi toplantısında su fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi ve fiyat değerlendirilmesi yapılması hususunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu olaraktan elimizi taşın altına koyuyoruz. Gündem maddelerine su tarifeleri kademeli olaraktan yeniden değerlendirilmesi konusunda belediye meclisine sunacağız. Halkımızın doğan mağduriyetini inşallah hep birlikte el ele verip giderilmesi için sonuç alana kadar elimizden gelen gayretleri göstereceğiz."

Yozgat'ta suyun metreküpünde indirim

Ağustos ayı toplantısında, elektriğe yapılan zammın ardından şebeke suyu ton fiyatını 6 liradan 12 liraya çıkartan Yozgat Belediye Meclisi, yeniden değerlendirme ile suyun ton fiyatında 1 Ocak 2025 gününden itibaren indirime gitti.

Yeniden Refah Partili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, suyun metreküp fiyatında yüzde 30-32'ye tekabül eden bir indirim yaptıklarını ve ocak ayından itibaren yeni tarifenin geçerli olacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"Ağustos ayında maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle su ücretlerinde zamlı bir tarife uygulamaya başladık. Bunu yapmak mecburiyetindeydik. Çünkü belediyenin mali durumu, mali dengesi epeyce bozuktu. Dolayısıyla da zarar eden bir işletmeyi sırtımızda taşımamız mümkün değildi. Suyun bize sadece elektrik maliyeti 18- 19 lira civarında tonu ama biz suyu 6 liradan 12 liraya çıkartmak suretiyle zararımızın bir kısmını telafi etmeye çalıştık. Bunun belediyeye tabii faydası da oldu. Aradan zaman geçtikten sonra diğer parti gruplarının da vatandaşın beklentileri doğrultusunda, vatandaşın şikayetleri de dikkate alarak indirim yapılması noktasında bir talepleri oldu. Biz de hesabımızı, kitabımızı yeniden gözden geçirdik. Bu arada belediyenin mali durumu nispeten de düzeldiği için geçtiğimiz 6 ay içerisinde mali durumu düzeltmek üzere de epeyce çalışmaları yaptık. Yapılabilecek bir indirimin belediyeyi şimdilik çok zor da bırakmayacağı kanaati hasıl oldu. Parti gruplarının başta MHP, AK Parti, Refah olmak üzere vermiş oldukları teklifi de belediye olarak biraz revize ettik, neticede yüzde 30'a tekabül eden, yüzde 32'ye tekabül eden su faturalarında bir indirime gitmiş olduk. Belediyenin de bundan çok fazla bir kaybı da olmayacak. Dediğim gibi mali durum biraz daha dengelendiği için vatandaşın taleplerine kulak tıkamadık ve bir indirim yaptık. Hayırlı olur inşallah. İleride tekrar tabii ki gözden geçirilir. Mali durumun gidişine göre tekrar gözden geçirebiliriz ama hemşehrilerimiz şunu bilmeli ki biz suyu mal ettiğimizin yarı fiyatına, hatta yarı fiyatından daha aşağıya satıyoruz. Şu anda suyun tonu 12 liraydı ağustos ayında yaptığımız zamla birlikte, 9 liraya düşürdük. 9 liraya düşürdüğümüz zaman atık su bedeli de 6 liradan 4,5 liraya düşmüş oldu. 1,5 lira atık suda, 3 lira da normal suda indirime gitmiş olduk. Yani tonunda 4,5 buçuk lira gibi bir indirim yapmış olduk. Bu da kabaca söyleyecek olursam 350 lira fatura ödeyen bir hemşehrimiz bu indirimden sonra yılbaşından itibaren 220-230 lira su parası ödemiş olacak."